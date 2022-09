Wieder ein Unfall mit Gabelstapler: 37-Jähriger wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen erleidet ein 37-Jähriger auf einem Firmengelände. Er wird von einem Gabelstapler angefahren. Der zweite Stapler-Unfall binnen zwei Tagen.

Bei einem Unfall am Donnerstag in Schelklingen mit einem Gabelstapler hat ein 37-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der schwere Unfall dieser Art geschah binnen kürzester Zeit.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 9.30 Uhr ein 43-Jähriger mit einem Stapler auf dem Gelände einer Firma in der Ehinger Straße. Dabei übersah er wohl beim Rangieren einen 37-Jährigen. Dieser hielt sich im Bereich eines Sattelzuges auf.

Der Fahrer des Staplers fuhr den Mann an, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Laupheim ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

Da der Fahrer des Staplers nicht in Deutschland wohnt, erhoben die Beamten eine sogenannte "Sicherheitsleistung". Diese wird durch die Staatsanwaltschaft bei Personen ohne festen Wohnsitz in Deutschland angeordnet. Dadurch kann das Strafverfahren gewährleistet werden. Im vorliegenden Fall ordnete der Staatsanwalt eine Sicherheitsleistung von 500 Euro an, die der 43-Jährige vor Ort bezahlen musste.

Erst am Mittwoch war es ebenfalls zu einem schweren Unfall mit einem Stapler auf einem Firmengelände in Langenau gekommen. Dort wurde ein 62-Jähriger von einer Palettengabel am Kopf getroffen und schwer verletzt. (AZ)