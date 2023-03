Schemmerhofen

14:52 Uhr

Brand am Bahndamm: Zugstrecke nach Ulm wegen Feuerwehreinsatz gesperrt

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand am Bahnhof in Schemmerhofen aus.

Am Bahnhof in Schemmerhofen kam es zu einem Flächenbrand. Die Feuerwehr rückte an. Die Zugstrecke in Richtung Ulm wurde gesperrt.

Ein kleiner Flächenbrand hat am Dienstag in Schemmerhofen im Kreis Biberach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Zugstrecke in Richtung Ulm war während des Löscheinsatzes gesperrt. Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen kurz nach 14.45 Uhr, dass beim Bahnhof Schemmerhofen entlang der Bahnlinie eine Freifläche brennen würde. Der Brand breitete sich am Bahndamm rasch aus. Die Feuerwehr Schemmerhofen rückte an und brachte das Feuer unter Kontrolle. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Das trockene Gras und ein Busch brannten auf einer Fläche von ungefähr fünf auf 15 Metern. Eine Gefahr für die angrenzenden Bewohner bestand nicht. Durch die Rauchentwicklung kam es auf der Bahnstrecke zu einer Beeinträchtigung. Die Strecke Ulm nach Biberach musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Bundespolizei Stuttgart war zusammen mit einem Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort und übernahmen die weiteren Ermittlungen. (AZ)

