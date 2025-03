Heftiger Crash: Autos krachen zusammen – Fahrer muss verletzt in Klinik

Ein Verletzter und rund 25.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen bei Schemmerhofen (Kreis Biberach). Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 24-Jähriger kurz vor 6 Uhr mit seinem blauen Audi A4 aus dem Wohngebiet nördlich der Altheimer Straße. Der Fahrer wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Schemmerhofen überqueren. Dabei achtete er wohl nicht auf den von rechts kommenden schwarzen Audi A6. Der kam aus Altheim und war in Richtung Schemmerberg unterwegs.

Der 27-jährige Fahrer hatte Vorfahrt und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem heftigen Aufprall lösten die Airbags in beiden Fahrzeugen aus. Der 24-jährige mutmaßliche Unfallverursacher zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Im vorfahrtsberechtigten Audi A6 befanden sich zwei Insassen. Ein 27-Jähriger und seine 58-jährige Beifahrerin blieben den ersten polizeilichen Erkenntnissen wohl unverletzt.

Die Autos waren nur noch Schrott. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro.