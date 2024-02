Frau (32) und ihr Baby vermisst: Polizei bittet mit Foto um Hinweise

Die Polizei sucht nach einer Frau und ihrem Baby. Beide gelten seit Donnerstag als vermisst. Nun hoffen die Ermittler mit einem Foto auf Hinweise.

Eine 32-Jährige und ihr sechs Monate altes Baby aus dem Kreis Biberach werden vermisst. Die Ulmer Polizei ging an diesem Freitag, 23. Februar, mit einem Foto der Frau an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsorts.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde die 32-jährige Lydia P. zuletzt am Donnerstag, 22. Februar, an ihrer Wohnanschrift in Schemmerhofen-Ingerkingen gesehen. Gegen 18.30 Uhr habe sie diese verlassen und sei seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Lydia P. und ihr Baby werden vermisst: Wer hat die Zwei gesehen?

Umfangreiche Suchmaßnahmen hätten bislang nicht zu ihrem Auffinden geführt. Es besteht laut Polizei der Verdacht, dass Frau P. etwas zugestoßen sein und sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist Lydia P. zu Fuß unterwegs und hat ihr sechs Monate altes Kind dabei.

Wer hat diese 32-Jährige aus Schemmerhofen-Ingerkingen gesehen? Foto: Polizei Ulm

Lydia P. ist nach Polizeiangaben circa 1,76 Meter groß, schlank und hat braunes Haar. Am Tag ihres Verschwindens soll sie einen schwarzen Wintermantel mit rosa Kapuze, weiße Sneaker und schwarze Leggings getragen haben. Die Polizei fragt:

Wer hat Lydia P seit Donnerstag, 22. Februar, 18.30 Uhr gesehen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen. (AZ)