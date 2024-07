Keine Straßenbahn zu ersten Heimspielen der Spatzen: Stadt rät zu früherer Anreise

Am Sonntag, 4. August spielt der SSV 1846 Fußball erstmals wieder in der 2. Fußball-Bundesliga. Zum ersten Heimspiel treten die Spatzen gegen den 1. FC Kaiserslautern an, am 25. August folgt das nächste Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Zu beiden Spielen hoffen die Ulmer auf ein volles Stadion.

Da während der Sommerferien Gleisarbeiten auf der Linie 1 stattfinden, wird die Linie 1 voraussichtlich bis Ende August mit Bussen bedient. Für den 4. August werden die Stadtwerke auf der Linie 1 neben dem regulären Schienenersatzverkehr (SEV) zusätzliche Busse einsetzen, die ohne Zwischenhalt vom Hauptbahnhof zum Donaustadion fahren werden. Auch mit der Buslinie 6 können Fußball-Fans vom Bahnhof zum Stadion gelangen.

Fahrt vom Bahnhof zum Stadion dauert länger

Allerdings weisen die Stadtwerke darauf hin, dass die Fahrgastkapazitäten geringer sind als beim Einsatz von Straßenbahnen. Stadtwerke, Stadt und Verein raten den Fans daher zu einer frühzeitigen Anreise, da der Weg vom Bahnhof zum Stadion mehr Zeit in Anspruch nehmen kann, als sonst üblich.

Die SWU bemühen sich derzeit noch um eine zusätzliche Lösung für das Heimspiel am 25. August, um die geringeren Kapazitäten auszugleichen.

Gleisarbeiten sollen Ende August abgeschlossen sein

Die Gleisarbeiten sollen Ende August abgeschlossen sein, sodass die Straßenbahnlinie 1 und die Verstärkerfahrten ab dem 5. Spieltag wieder in der üblichen Kapazität zur Verfügung stehen werden.

Weil bei den Heimspielen des SSV mit einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen im Bereich des Stadions zu rechnen ist, empfiehlt die Stadt außerdem Radfahrenden, zu ihrer eigenen Sicherheit das Gebiet großräumig zu umfahren.