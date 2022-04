Roggenburger Sommer startet mit Alphorn und Orgelklängen

Plus Ein Osterkonzert im Ortsteil Schießen bildet den würdigen Auftakt des diesjährigen Kultursommers der Gemeinde.

Es ist erst Frühling, aber der Roggenburger Sommer ist eröffnet. Mit einem wunderbaren Osterkonzert in der Schießener Wallfahrtskirche Mariä Geburt. Zwar war die Kirche am Ostermontagnachmittag nur etwas spärlich besetzt, dafür kamen die Besucher bei der österlichen Musik für Orgel, gespielt von Maximilian Pöllner und Posaune, Basstrompete sowie Alphorn, gespielt von Berthold Schick, voll auf ihre Kosten. Es war recht frisch im Gotteshaus, aber die beiden Musiker sorgten dafür, dass den Gästen doch etwas warm wurde.