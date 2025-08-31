Diademus: Doppelkonzert „Nachtaktiv“ begeistert doppelt

Gleich zwei besondere Konzerten konnten die Besucherinnen und Besucher des Diademus-Festivals in der Wallfahrtskirche Mariä Geburt in Schießen erleben. Zu Gast war zuerst der Stuttgarter Kammerchor, der mit seinen Auftritten immer wieder beweist, dass es gar nicht mehr braucht als die menschliche Stimme, um Musik mit nahezu orchestraler Wirkung zu machen. Im zweiten Konzert zeigt Dorothee Oberlinger in Begleitung von Edin Karamazov an der Laute, dass die Blockflöte als Einstiegsinstrument für junge Musikschüler absolut unterbewertet ist.

