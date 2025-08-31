Diademus: Doppelkonzert „Nachtaktiv“ begeistert doppelt

Icon Menü
Schießen

Mit dem Stuttgarter Kammerchor und Starflötistin Dorothee Oberlinger begleitet von Edin Karamazov standen in der Schießener Wallfahrtskirche zwei hörenswerte Konzerte auf dem Programm.
Von Franziska Wolfinger
    Der Stuttgarter Kammerchor unter Leitung von Frieder Bernius war mit einer Pasticcio-Messe und romantischen Lieder bei Diademus zu Gast.
    Der Stuttgarter Kammerchor unter Leitung von Frieder Bernius war mit einer Pasticcio-Messe und romantischen Lieder bei Diademus zu Gast. Foto: Franziska Wolfinger

    Gleich zwei besondere Konzerten konnten die Besucherinnen und Besucher des Diademus-Festivals in der Wallfahrtskirche Mariä Geburt in Schießen erleben. Zu Gast war zuerst der Stuttgarter Kammerchor, der mit seinen Auftritten immer wieder beweist, dass es gar nicht mehr braucht als die menschliche Stimme, um Musik mit nahezu orchestraler Wirkung zu machen. Im zweiten Konzert zeigt Dorothee Oberlinger in Begleitung von Edin Karamazov an der Laute, dass die Blockflöte als Einstiegsinstrument für junge Musikschüler absolut unterbewertet ist.

