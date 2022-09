Ein Abschlusskonzert mit vielen Glanzpunkten

Lokal Barocke Musik in barockem Flair: Das Diademus-Festival für Alte Musik geht mit einem Kammerkonzert in der Schießener Wallfahrtskirche zu Ende.

"Wie geht's?" Ein letztes Mal begrüßte Intendant Benno Schachtner das Publikum mit dieser kleinen Frage, die gleichzeitig das Motto des diesjährigen Diademus-Festivals war. In der Wallfahrtskirche im Roggenburger Ortsteil Schießen schließt sich der Kreis. Dort, wo das Festival eine Woche zuvor begann, endete es nun mit einem hochkarätig besetzten Abschlusskonzert.