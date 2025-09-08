Icon Menü
Schlägerei in Neu-Ulmer Flüchtlingsunterkunft: Mann schlägt Zimmernachbarn krankenhausreif

In einem Neu-Ulmer Flüchtlingsheim eskalierte ein Streit unter Anwohnern. Einer der Bewohner holte zum Schlag aus – mit schweren Folgen.
    Bei einem Streit in einer Neu-Ulmer Flüchtlingsunterkunft blieb es nicht bei warmen Worten.
    Bei einem Streit in einer Neu-Ulmer Flüchtlingsunterkunft blieb es nicht bei warmen Worten. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In einer Flüchtlingsunterkunft in Neu-Ulm kam es zu einem handfesten Streit. Laut Polizei bekamen sich zwei Zimmernachbarn aufgrund der Zimmerlautstärke in die Haare. Doch es blieb nicht bei einer mündlichen Auseinandersetzung.

    21-jähriger Flüchtling schlägt Zimmernachbarn ins Krankenhaus

    Denn statt die Angelegenheit mit Worten zu klären, schlug der 21-jährige Bewohner seinem Anrainer mit der Faust ins Gesicht. Und zwar so stark, dass dieser in einer Klinik medizinisch versorgt werden musste. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung der Polizei Neu-Ulm ließ sich der Schläger nicht beruhigen und folgte angeordneten polizeilichen Maßnahmen nicht, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Gegen den 21-Jährigen lauft nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (AZ)

