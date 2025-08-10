Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Schlager-Hardrock-Party in Holzheim: Raue Kehlen und feiernde Massen!

Holzheim

Schlager-Hardrockparty in Holzheim sorgt für raue Kehlen

Beim Jubiläum des Gasthauses Adler in Holzheim feiern die Schlagerschlampen aus Augsburg und ihr Publikum ein wildes und ausgelassenes Schlagerfest.
Von Ronald Hinzpeter
    • |
    • |
    • |
    Die Schlagerschlampen aus Augsburg haben bei ihrem Auftritt beim Adler in Holzheim eine hart rockende Schlagerparty gefeiert.
    Die Schlagerschlampen aus Augsburg haben bei ihrem Auftritt beim Adler in Holzheim eine hart rockende Schlagerparty gefeiert. Foto: Ronald Hinzpeter

    Sieht so eine Band aus, die deutschen Schlager spielt? Aber natürlich! Die Schlagerschlampen aus Augsburg spielen die Klassiker der Wohlfühlmusik nur deutlich zackiger. Sie mischen die altbekannten Nummern mit nicht minder bekannten Rocksongs, dass es nur so kracht. „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher legen sie über das Riff von Metallicas „Enter Sandman“ oder Falcos „Rock me Amadeus“ paaren sie mit „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin.

    Raue Kehlen bei den Schlagerschlampen

    Am Samstagabend feierten Band und Publikum in Holzheim eine unglaubliche Schlager-Hardrock-Party, die am nächsten Morgen für etliche raue Kehlen gesorgt hat, denn der komplette Platz sang sich bis kurz vor Mitternacht die Stimmbänder aus dem Hals. Die Schlagerschlampen traten beim viertägigen Jubiläumsfest des Gasthauses Adler auf. Am Vortag hatten schon Rock Unlimited den Platz voll gemacht. Die beiden Wirte Tanja Schmid und Peter Pfistermeister feierten ausgelassen mit ihren Gästen in die laue Nacht hinein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden