Schlager-Hardrockparty in Holzheim sorgt für raue Kehlen

Sieht so eine Band aus, die deutschen Schlager spielt? Aber natürlich! Die Schlagerschlampen aus Augsburg spielen die Klassiker der Wohlfühlmusik nur deutlich zackiger. Sie mischen die altbekannten Nummern mit nicht minder bekannten Rocksongs, dass es nur so kracht. „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher legen sie über das Riff von Metallicas „Enter Sandman“ oder Falcos „Rock me Amadeus“ paaren sie mit „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin.

Raue Kehlen bei den Schlagerschlampen

Am Samstagabend feierten Band und Publikum in Holzheim eine unglaubliche Schlager-Hardrock-Party, die am nächsten Morgen für etliche raue Kehlen gesorgt hat, denn der komplette Platz sang sich bis kurz vor Mitternacht die Stimmbänder aus dem Hals. Die Schlagerschlampen traten beim viertägigen Jubiläumsfest des Gasthauses Adler auf. Am Vortag hatten schon Rock Unlimited den Platz voll gemacht. Die beiden Wirte Tanja Schmid und Peter Pfistermeister feierten ausgelassen mit ihren Gästen in die laue Nacht hinein.