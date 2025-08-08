Schlecht eingeparkt: 18-Tonnen-Lkw zerstört Kleinwagen

Zehntausende Euro Schaden durch schlechtes Einparken? Laut Polizei ist das einem Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz an der B28 passiert. Er streifte den parkenden Kleinwagen so stark, dass ein Totalschaden an diesem entstand.

Beim Vorwärtseinparken hat am Donnerstagmittag ein 21-jähriger Mann auf einem Parkplatz auf der B28 bei Neu-Ulm mit seinem 18-Tonnen-Lkw an einem parkenden Auto einen Totalschaden angerichtet. Er schätzte den Seitenabstand zum geparkten Wagen falsch ein und streifte das Auto mit seiner rechten Fahrzeugseite. Dabei riss er das linke Vorderrad aus der Verankerung.

Zehntausende Euro Schaden an zerstörtem Auto

Der Fahrer des zerstörten Wagens befand sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb seines Fahrzeugs und wurde nicht verletzt. Die Verkehrspolizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 35.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Wegen der Unachtsamkeit beim Einparken wurde der Lkw-Fahrer gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)