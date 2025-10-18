Stundenlohn statt Sicherheit: Das ist undankbar

Es gibt einen neuen Aufreger im Zusammenhang mit dem neuen Müllsystem, das der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) ab 2026 in elf Städten und Gemeinden im Landkreis anbietet: Die Männer und Frauen, die bisher auf den Wertstoffhöfen nach dem Rechten sehen, stehen vor großen Einschnitten. Der AWB hat die Bewirtschaftung per Ausschreibung an den bekannten, großen Entsorger aus Vöhringen vergeben. Die Firma Knittel, so hört man und so kritisieren Volksvertreter, zahlt keinen Tarif. Selbst von Minijobbedingungen ist nicht die Rede. Derart geringfügig Beschäftigte haben Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bezahlten Urlaub, von den Beiträgen für die Rentenkasse mal ganz abgesehen. In den Genuss solcher Leistungen kommen die Schaffer auf den Wertstoffhöfen ab Januar wohl nicht. Stundenlohn und basta.

Bei den wenigsten Männern und Frauen auf den Recyclinghöfen hängt die Existenz an dieser Arbeit. Viele Mitarbeiter sind schon im Rentenalter oder arbeiten im Nebenjob zwischen Containern und Rasenschnitt. Aber: Sie sind da, bei Wind und Wetter, Hitze und bitterer Kälte. Manche von ihnen schon seit Jahrzehnten. Sie müssen manches herablassende Wort hören und Streit durchstehen darüber, was Wertstoff ist und was nicht. Dafür verdienen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Respekt und – ja – Dankbarkeit.

AWB und Knittel: Schlechtere Bedingungen im Landkreis Neu-Ulm

Undankbar und gedankenlos ist es, solche Mitarbeiter sang- und klanglos fallen zu lassen und darauf zu setzen, dass sie sich den schlechteren Arbeitsbedingungen bei Knittel fügen oder einfach aufhören werden. Die bisherigen Dienstherren, also die Rathäuser der rückübertragenden Gemeinden, hätten sich beizeiten damit auseinandersetzen sollen. Das gebietet die Fürsorgepflicht als Arbeitgeber. Geschehen ist das nicht in allen der elf Kommunen. Schade.

Die Kreisräte haben recht, wenn sie darauf pochen, dass der AWB den Vertrag mit Knittel prüft und bessere Konditionen einfordert. Und schließlich: Gute Arbeit zufriedener Mitarbeiter sorgt für sauber getrennte Wertstoffe, die höherer Erlöse bringen. Das sollte auch der neue Arbeitgeber wissen.