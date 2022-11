Nach Schlaganfall: Schmuckdesigner Wolf-Peter Schwarz übergibt den Stab

Plus Nach einem Schlaganfall musste Wolf-Peter Schwarz sein Atelier in Ulm aufgeben. Doch er ist noch nicht fertig – und lässt die "Ulmer Köpfchen" wieder aufleben.

Der Goldschmiedemeister und langjährige Chef der weltweit bekannten Firma Ehinger Schwarz hat seine „Ulmer Köpfchen“, die er zwischen 1990 und 2000 schuf und als Auszeichnung verlieh, wieder aufleben, lassen. Der 80-Jährige Wolf-Peter Schwarz sitzt nach einem Schlaganfall im Rollstuhl und lebt im Anna-Stift. Schmuck-Atelier und Schmucksalon unter der Metzig in Ulm wurden deswegen geschlossen. Doch die Reise soll weitergehen.