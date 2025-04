Schnelle Hochzeit für Kurzentschlossene: So läuft die Kirchen-Aktion „Einfach heiraten“ ab

Ganz einfach nur so beim Sonntagsspaziergang ins Gotteshaus und spontan die kirchliche Trauung nachholen, die man vor langen Jahren nicht machte, als das Paar standesamtlich heiratete – das geht dann doch nicht: Die Urkunde vom Standesamt müssen auch schnell Entschlossene dabeihaben. Am 25. Mai gibt es zum dritten Mal bayernweit die Aktion „Einfach heiraten“ der Evangelischen Kirche. Diesmal mit dabei: die Neu-Ulmer Petruskirche und die Auferstehungskirche in Senden. Auch Paare aus dem angrenzenden Württemberg können in beiden Städten mal eben vor den Traualtar treten.

