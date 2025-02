Einbruch in SB-Bankfiliale: Geld gestohlen und Schaden angerichtet

In eine SB-Bankfiliale in Schnürpflingen (Alb-Donau-Kreis) ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Dabei wurde nach Polizeiangaben Geld gestohlen. Wie viel, das muss die Polizei nach eigenen Angaben noch ermitteln.

Kurz nach 2 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu der SB-Geschäftsstelle. In dem Gebäude in der Hauptstraße befindet sich auch ein Geldausgabeautomatenvorraum. Die Einbrecher drangen gewaltsam über eine Nebentür in einen Zwischenraum in die Bank ein und schafften es weiter bis zu einem Technikraum. Der wird für den Geldausgabeautomaten genutzt.

Im Innern des Raumes öffneten die Unbekannten das rückseitige Metallgehäuse des Automaten. Das geschah den polizeilichen Erkenntnissen zufolge wohl unter großer Hitzeeinwirkung. Die Diebe nahmen das Bargeld mit. Die Höhe der Beute ist allerdings noch unklar.

Auf ihrer Flucht versprühten die Täter einen Feuerlöscher und richteten dadurch zusätzlichen Schaden im Gebäude an. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen in der Nacht zum Donnerstag zwischen 1 und 3 Uhr Verdächtiges in der Hauptstraße beziehungsweise Durchgangsstraße aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (AZ)