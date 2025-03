Schönere Shoppingmeile: Arbeiten in der Ulmer Fußgängerzone starten trotz finanzieller Bedenken

Die Fußgängerzone zwischen dem Hauptbahnhof und dem Ulmer Münster ist in die Jahre gekommen, daher ist klar: Es muss etwas getan werden. Die Planung steht bereits, doch angesichts der vielen Baustellen in der Stadt ist die Frage: Verträgt es der Handel überhaupt, wenn nun auch noch direkt vor der Haustür gebuddelt wird? Und kann sich die Stadt dieses Projekt überhaupt noch leisten? Die Stadtverwaltung schlug am Mittwoch vor, die Neugestaltung auf die Zeit nach der Landesgartenschau 2030 zu verschieben. Doch die Mehrheit im Rat war anderer Meinung.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußgängerzone Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis