Jubiläum bei der DAV Sektion Neu-Ulm

Mit einem Grillfest bei herrlichem Sommerwetter feierte Ende Juni die Ortsgruppe Weißenhorn des DAV, Sektion Neu-Ulm, ihr 40 jähriges Gründungsjubiläum in den Bürgerstuben in Wallenhausen. 60 Wander- und Bergfreunde beziehungsweise -freundinnen waren zum gemütlichen Beisammensein gekommen, um ihr Jubiläum zu feiern. Fahnenschwinger eröffneten die Feier mit gekonnten Schwüngen. Musikalisch umrahmt wurde das Fest von Musikant "Albert" mit seiner Ziehharmonika.

Besondere Würdigung der Leistungen von Siegfried Hupfauer.

In seinem Rückblick erinnerte Ortsgruppenreferent Ernst Ingber an die Höhepunkte der Unternehmungen in den vergangenen 40 Jahren. So zum Beispiel von "Luis" Ritter geführte Touren auf den Ararat, nach Kreta, Kroatien, Nepal und in den Dolomiten. Besonders würdigte er die bergsteigerischen Leistungen von Siegfried Hupfauer, der acht 8000er, elf 7000er und mehr als hundert 5000er und 6000er bestiegen hat. Viele Jahre war er DAV-Beauftragter für Leistungsalpinismus und Bergführer des DAV Summit Clubs. Vielfach begleitet von seiner Frau Gabi, die unter anderem drei 8000er bestiegen hat.

Viele weitere Aktivitäten wie Kajakfahren mit Karl Vogg, Montagsradeln mit Dieter Drzierzanowski, Skitouren mit Franz Bauer, 14 von der Familie Mader organisierte Bergmessen bis hin zur Waldnikolausfeier für die Kinder und Enkelkinder waren Bestandteil der Unternehmungen.

Die Ortsgruppe ist nach wie vor sehr aktiv.

Wenn auch die Ziele mittlerweile aufgrund des Alters und der Leistungsfähigkeit nicht mehr so weit entfernt und die Gipfel nicht mehr so hoch sind, die Ortsgruppe ist nach wie vor sehr aktiv. Wanderungen, E-Bike Touren, ab und zu auch eine Bergtour oder eine Schneeschuhtour sind Teil des Jahresprogramms. Die jährlichen Wanderwochen und die Adventsfeier erfreuen sich großer Beliebtheit. Besonderer Dank galt Anton Raab und Alois Ritter, die die Gruppe 17 Jahre beziehungsweise elf Jahre geführt haben. Ein Rückblick über 40 Jahre auf mehreren Fotowänden und in Fotoalben ließ zahlreiche Erinnerungen aufleben.

