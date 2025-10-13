An der Städtischen Wirtschaftsschule Senden zeigten auch dieses Jahr wieder einige neue Schülerinnen und Schüler ihre Bereitschaft, sich zu engagieren und anderen zu helfen. Sie nahmen an einem zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs teil und erweitern nun tatkräftig das bestehende Schulsanitätsteam. Unter fachkundiger Anleitung von Christian Krohnmüller vom Deutschen Roten Kreuz lernten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen alles Wichtige rund um die Rettungskette, Wundversorgung, stabile Seitenlage und natürlich die Wiederbelebung. Damit der Rhythmus stimmt, helfen bekannte Songs wie „Staying Alive“ oder „Highway to Hell“. Am Ende gingen alle nicht nur mit neuem Wissen, sondern auch mit einem Ohrwurm nach Hause und sind nun mit den wichtigen Maßnahmen der Ersten Hilfe vertraut.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!