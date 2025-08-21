Angriff auf Polizisten in der Nähe des Landratsamts: Beamte schießen zurück

In der Böblingerstraße in Ulm sind am frühen Donnerstagnachmittag Schüsse gefallen. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein psychisch auffälliger Mann Polizeibeamte angegriffen.

Die Polizisten haben daraufhin zum Schutz von ihren Schusswaffen Gebrauch gemacht und das Feuer eröffnet. Das Ganze ereignete sich bei einem L-förmigen Wohnblock, der direkt an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis angrenzt.

Die Ermittlungen übernimmt aus Neutralitätsgründen das Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Die Beamten sind aktuell vor Ort in der Wohnung des Angreifers. Direkt am Tatort werden Spuren gesichert. Die Gegend ist weiträumig abgesperrt.

Zwei Notfallseelsorger sind vor Ort, um Augenzeugen und Beamte zu betreuen.

Der Text wird laufend aktualisiert.