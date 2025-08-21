Icon Menü
Schüsse in Ulm: Nach einem Angriff machen Polizisten von ihren Schusswaffen Gebrauch

Ulm

Angriff auf Polizisten in der Nähe des Landratsamts: Beamte schießen zurück

In der Böblingerstraße in Ulm sind am frühen Nachmittag Schüsse gefallen. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt.
Von Thomas Heckmann
    • |
    • |
    • |
    Der Tatort ist weiträumig abgesperrt.
    Der Tatort ist weiträumig abgesperrt. Foto: Thomas Heckmann

    In der Böblingerstraße in Ulm sind am frühen Donnerstagnachmittag Schüsse gefallen. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein psychisch auffälliger Mann Polizeibeamte angegriffen.

    Die Polizisten haben daraufhin zum Schutz von ihren Schusswaffen Gebrauch gemacht und das Feuer eröffnet. Das Ganze ereignete sich bei einem L-förmigen Wohnblock, der direkt an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis angrenzt.

    Die Ermittlungen übernimmt aus Neutralitätsgründen das Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Die Beamten sind aktuell vor Ort in der Wohnung des Angreifers. Direkt am Tatort werden Spuren gesichert. Die Gegend ist weiträumig abgesperrt.

    Zwei Notfallseelsorger sind vor Ort, um Augenzeugen und Beamte zu betreuen.

    Der Text wird laufend aktualisiert.

