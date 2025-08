Herbstakademie der Uni Ulm: Schutz von Daten und Privatsphäre im digitalen Zeitalter im Fokus der Veranstaltungen

Unsere Welt wird immer digitaler, deshalb ist der Schutz unserer Daten und Privatsphäre wichtiger denn je. Unsichere Software, Identitätsdiebstahl, Datenlecks und Cyberangriffe gehören bereits heute zum Alltag. Aus unterschiedlichen Perspektiven fragt die Herbstakademie der Uni Ulm, wie man Souveränität und Privatsphäre schützen kann.

Die Akademiewoche des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) findet von Montag, 22. bis 25. Donnerstag, September, an der Universität Ulm und online statt. Die Anmeldung ist jetzt möglich. Die Herbstakademie an der Universität Ulm widmet sich dem Thema „Sicher in der digitalen Welt“ aus unterschiedlichen Perspektiven.

Unternehmen sehen sich professionell organisierten Cyber-Angriffen ausgesetzt, Privatpersonen müssen den Umgang mit ihren persönlichen Daten bewusster gestalten und öffentliche IT-Infrastrukturen geraten immer häufiger durch Software-Lösungen von nur einem Hersteller in Abhängigkeiten. Deshalb müssen Souveränität und Privatsphäre angesichts dieser Bedrohungen besser geschützt werden. Im Eröffnungsvortrag am Montag (10 Uhr, H4/5) beleuchtet Unternehmerin und Digitalexpertin Jutta Horstmann die Risiken der Abhängigkeit von wenigen Tech-Konzernen und zeigt mit Open-Source-Software Wege zur Stärkung der digitalen Souveränität in der öffentlichen Verwaltung auf.

Das Programm der Herbstakademie der Uni Ulm

Professor Florian Schaub von der University of Michigan (USA) präsentiert am Dienstag (10 Uhr, H4/5) aktuelle Forschungsergebnisse zum Schutz persönlicher Daten bei der Nutzung sozialer Medien, Smartphones und Smart-Home-Technologien.

Am Mittwoch und Donnerstag (10 Uhr, H4/5) verdeutlichen Managing Security Consultant Dr. Bastian Könings und der Wissenschaftler und Autor Dr. Matthias Wübbeling (Universität Bonn) anhand konkreter Beispiele, wie digitale Angriffe auf Unternehmen und Organisationen ablaufen.

Zum Abschluss am Donnerstagmittag (13 Uhr, H4/5) erklärt Professor Robert Heinrich von der Uni Ulm, wie sichere Softwarelösungen entwickelt und Schwachstellen frühzeitig erkannt werden können.

Die rund 20 Arbeitsgruppen und Mittwochsangebote der Akademiewoche bieten praktische Tipps und vertiefende Diskussionen. Neben dem Schwerpunkt IT-Sicherheit werden weitere Themen behandelt, darunter „Islam in Deutschland“ oder „Märchen und Malen“. Verschiedene Zusatzangebote in der Mittagspause laden zum Entspannen ein oder führen an verschiedene Orte auf dem Campus.

Auch die Kultur kommt nicht zu kurz: Der Chor Vox Humana sorgt zu Beginn am Montagabend für musikalische Vielfalt unter dem Motto „Zurück aus dem Urlaub“. Beginn ist um 18:30 Uhr im Felix-Fabri-Saal des Generationentreffs Ulm/Neu-Ulm, Grüner Hof 5, in Ulm. Das ausführliche Programm und den Link zur Online-Anmeldung unter: https://akademie.zawiw.de. Weitere Informationen: info@zawiw.de oder Sekretariat ZAWiW Telefon: 0731/50-26601. (AZ)