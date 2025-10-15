„Schwäbisch ungefiltertes“ Theater: Auf „Roggenburger Kaffeefahrt“ in der Alten Roggenschenke

Einsteigen und losfahren? Nein, so einfach geht das nicht. Erstmal ist da ein Sicherheitstraining zu absolvieren. Also: In der Linkskurve, richtig, nach links beugen, geht es nach rechts, dann, sehr gut, nach rechts. Dies bitte beachten, wer als Mitreisender oder Mitreisende mit den „fierwitzigen Fünf“ auf „Roggenburger Kaffeefahrt“ gehen möchte. Überhaupt: Ein bisschen Psychologie muss auch noch sein. „Schauen Sie sich Ihren Nebensitzer genau an“, wird das Publikum angewiesen. Klar, dass das Gelächter schon vor der Abfahrt – beziehungsweise dem eigentlichen Start des Theaterstücks – groß ist.

Das kann ja heiter werden. Und das alles „schwäbisch ungefiltert“. So beschreiben die Akteurinnen und Akteure die nun folgende Busreise, oder besser „Comedy“, bei der sie alle (un-)möglichen Lebenslagen einmal kreuz und quer ansteuern. Zustieg und Endhaltestelle dabei: die Bühne im Gasthof Alte Roggenschenke in Roggenburg.

In der Alten Roggenschenke gibt es die Veranstaltungsreihe „Roggenburger Bühnentage“

„Immer mehr Gruppen kommen häufig in finanzielle Turbulenzen, wenn sie selber etwas machen wollen“, sagt Gastwirt Michael Blum. Sehr viele Bühnen gebe es schon gar nicht mehr. Dem möchte die Wirtsfamilie entgegenwirken und hat deswegen die neue Veranstaltungsreihe „Roggenburger Bühnentage“ auf die Beine gestellt.

Dabei, erklärt Gastwirt Blum, seien alle Mitwirkenden – insgesamt stehen sechs Abende zwischen September und Januar kommenden Jahres auf dem Programm – auf ihn zugekommen. Die Gestaltung der Roggenburger Bühnentage – bestehend aus Musik, Theater, ILE-Kneipenquiz und schwäbischem Abend – habe sich so ergeben. Der Hintergedanke der Veranstalter der Roggenschenke: „Die Gruppen, die zu uns kommen, haben Spaß, die Gäste auch und wir ebenfalls.“ Dass im Herbst 2026 eine Neuauflage geplant ist, kündigt Michael Blum schon jetzt an.

„Die fierwitzigen Fünf“, die da mit dem Publikum auf eine ganz besondere Kaffeefahrt gehen, sind eine Truppe aus erfahrenen Schauspielerinnen und Schauspielern, die, wie Michael Blum erklärt, aus Ingstetten und dem Ulmer Raum kommen. Wer würde aber vermuten, dass die Gruppe bestehend aus Rike und Uwe Patscheider, Bärbel und Michael Bumann sowie Claudia Kreiser in Roggenburg tatsächlich zum ersten Mal gemeinsam in dieser Formation auftreten, wie Claudia Kreiser erzählt.

Am 7. Dezember wird es eine zweite „Roggenburger Kaffeefahrt“ geben

Der Erlebniswert an Bord des Busses ist vor allem eines – lustig. Dabei geht es durchaus deftig zu, gar derb. Wer das mag, ist bestens auf der „Roggenburger Kaffeefahrt“ bedient. Das verbindende Element ist der Reiseleiter. A Reigschmeckter, auf gut Schwäbisch, der in schönstem Sächsisch (aber mit Schwäbisch-Diplom) von Episode zu Episode schwadroniert, von Zwischenstopp zu Zwischenstopp. Aufs Korn genommen wird allzu (Zwischen-)Menschliches, das da „frisch gebrüht“ für jede Menge Lacher und Schenkelklopfen sorgt.

Ob Prostata und Tena-Höschen oder Heilerin Pulsatilla, deren Motto lautet „Bezahle für drei und erhalte Heilung für zwei“, ob jede Menge 08/15-Formulare der EU oder ein Monolog übers, nun ja, Zähneputzen – die Ideen scheinen den „Fierwitzigen Fünf“ nie auszugehen.

Mehr soll gar nicht verraten werden. Denn, so kündigt Michael Blum an, auf mehrfache Nachfrage werden die Komödiantinnen und Komödianten der „Fierwitzigen Fünf“ am Sonntag, 7. Dezember, um 18 Uhr die Alte Roggenschenke noch einmal zwecks Kaffeefahrt ansteuern – und das Publikum erneut auf eine turbulente Busfahrt mitnehmen.