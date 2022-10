Schwaighofen

vor 17 Min.

Bürgerversammlung: Das ärgert die Menschen in Schwaighofen

Plus Es gibt so einiges, was die Bürgerinnen und Bürger von Schwaighofen aktuell stört – von der Großbaustelle in Neu-Ulm über Straßenlärm bis zu fehlenden WCs.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Den Schwaighofern und Schwaighoferinnen drückt der Schuh - und das gleich an mehreren Stellen. Das wurde bei der sehr gut besuchten Bürgerversammlung im Schwaighofer Bürgertreff deutlich. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, Stadtbaudirektor Markus Krämer und Ralph Seiffert, der Dezernent für Bildung, Kultur, Sport und Soziales waren gekommen, um sich die Sorgen, Nöte und Anliegen in dem Stadtteil anzuhören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen