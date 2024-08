Schwarzstorch am Plessenteich: Ein seltener Gast lässt sich blicken

Am Plessenteich bei Gerlenhofen gibt es für Naturliebhaber immer etwas zu entdecken, vor allem, wenn man etwas Geduld mitbringt. Unser Leser Wolfgang Rupp aus Senden hat in dem Neu-Ulmer Vogelparadies einen seltenen Gast vor die Linse bekommen: einen jungen Schwarzstorch.

Am Plessenteich im Süden von Neu-Ulm gibt es viel zu entdecken

Im Gegensatz zum bekannten Weißstorch, der in Wiesen und Auen zu finden ist, ist dieser Schreitvogel ein eher scheuer Bewohner alter, geschlossener Wälder mit Still- und Fließgewässern. Der Schwarzstorch findet seine Nahrung hauptsächlich am und im Wasser. „Der Plessenteich bietet ihm bestimmt die Nahrung, um gestärkt seine Reise zum Winterrevier nach Afrika anzutreten“, schreibt Rupp. (AZ)