Michelin-Stern für Oberschwäbischen Hof: Julius Reisch und seine Handschrift

Plus Das Esszimmer im Oberschwäbischen Hof wird vom Guide Michelin ausgezeichnet. Der Küchenchef erzählt, was ihm am Herzen liegt und wo er selbst gern essen geht.

Von Sebastian Mayr

Vor zwei Jahren wollten sie ihn unbedingt. "Aber einen Stern im Guide Michelin kann man nicht erzwingen", sagt Julius Reisch. 2022 kochten er und sein Team dann klassischer, reduzierter. "Ausdrucksstark und aromareich", urteilt der berühmte Gastronomieführer, der das von Reisch geführte Esszimmer im Oberschwäbischen Hof in Schwendi nun mit einem Stern prämiert hat. Der Küchenchef geht auch selbst gerne essen – bei der ebenfalls ausgezeichneten Konkurrenz.

Ein Michelin-Stern für Julius Reisch und das Esszimmer in Schwendi

Seit gut zweieinhalb Jahren ist Julius Reisch zurück im elterlichen Betrieb, den er immer übernehmen wollte. Seine Wanderjahre hat er unter anderem in der Traube Tonbach in Baiersbronn und im Söl'ring Hof auf Sylt verbracht. Das gute Hotel, die gute Lage, der gute Ruf, die gute Arbeit seiner Eltern: "Ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht gemacht hätte", meint Reisch. Seine Frau Anna arbeitet ebenfalls dort, als Restaurantleiterin und Sommelière. Der aktuelle Guide Michelin dokumentiert ihren Anteil an der Auszeichnung, die "sehr gelungen abgestimmte Weinbegleitung" wird besonders hervorgehoben. Bei den Speisen liegen Julius Reisch Fisch, Krustentiere und Schalentiere besonders am Herzen, Anna Reisch schätzt vegetarisches Essen. "Das sind Eckpfeiler für uns", betont der Küchenchef. Für ihn kommt es aber vor allem auf eines an: die Handschrift des Küchenchefs. Dass sein Team und er ausgezeichnet worden sind, macht den Mann aus Schwendi glücklich. Mit seiner Frau hat er direkt nach der Bekanntgabe angestoßen, danach stand das Handy nicht mehr still. "Das war schon ein bisschen anstrengend", gibt er zu und lacht.

