Mehrere Vögel verenden im Feuer: Ursache für Hausbrand noch unklar

In einem Haus in Schwendi-Orsenhausen hat es am MIttwoch aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus. Menschen wurden nicht verletzt, für mehrere Vögel aber kam jede Hilfe zu spät.

Kurz nach 14 Uhr wählte nach Polizeiangaben eine Zeugin den Notruf. Aus einem Haus in der Schulstraße quoll dichter, schwarzer Rauch heraus. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an und stellten fest, dass es dort in dem Einfamilienhaus brannte. Die Bewohner waren nicht zuhause.

Die Feuerwehr lokalisierte im Erdgeschoss im Bereich des Wohnzimmers die Brandausbruchstelle. Auch in den Zwischendecken befanden sich zahlreiche Glutnester, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Um 18.40 Uhr war das Feuer aus. Was den Brand auslöste, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter. Die Feuerwehren aus Schwendi und den umliegenden Gemeinden waren mit zahlreichen Einsatzkräften im Einsatz. Zudem waren zwei Rettungswagen vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Zwei Hunde konnten von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden, für mehrere Vögel kam jede Hilfe zu spät und die Tiere verendeten. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 25.000 Euro. (AZ)