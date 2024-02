Schwendi/Ulm

Siegfried Weishaupt wird 85: Einer der wichtigsten Kunstsammler feiert Geburtstag

Siegfried Weishaupt wird 85. Unser Foto zeigt den Unternehmer in der Kunsthalle.

Plus In der Kunsthalle Weishaupt zeigt der Mäzen seine gesammelten Schätze in wechselnden Ausstellungen. Diesen Dienstag feiert der Unternehmer aus Schwendi seinen 85.

Von Dagmar Hub

Auch wenn der Unternehmer Siegfried Weishaupt einmal von sich sagte, er sammle Kunst "aus dem Bauch heraus", so ist er doch einer der kenntnisreichsten und wichtigsten Kunstsammler und Kunstmäzene Süddeutschlands. Mitte der 60er Jahre kaufte er sein erstes Kunstwerk. Heute feiert Weishaupt seinen 85. Geburtstag.

In Schwendi geboren, wuchs Siegfried Weishaupt als ältester der drei Söhne des Unternehmers Max Weishaupt mit Kunst und Musik auf: Max Weishaupt hatte gute Kontakte zur Ulmer Hochschule für Gestaltung gehabt, hatte die Designer Hans Gugelot und Hans Sukopp ans Unternehmen gebunden und pflegte persönliche Kontakte auch zu Max Bill. So verwundert es nicht, dass einer der drei Weishaupt-Söhne freier Architekt wurde, während Siegfried Weishaupt als ältester Sohn als Diplom-Ingenieur in die Firma einstieg, deren Leitung er nach dem Tod des Vaters übernahm.

