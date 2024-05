Radfahrerin stürzt im Kies: 58-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Im Kies rutschte der Frau das Vorderrad weg und sie stürzte. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Eine 58-Jährige hat bei einem Unfall am Sonntag bei Schwendi (Kreis Biberach) schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau um 15 Uhr mit ihrem Pedelec im Ortsteil Weihungszell unterwegs. Sie befuhr den Radweg im Winkelhofer Weg in Richtung Ortsmitte. Im Kies rutschte ihr Vorderrad weg und die 58-Jährige stürzte. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Das Pedelec blieb bei dem Sturz unbeschädigt, heißt es. (AZ)