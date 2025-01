Schwer verletzte Person auf Radweg gefunden

Am Silvestermorgen, um 0.50 Uhr, wurden Autofahrer in Ulm auf eine auf dem Radweg liegende Person aufmerksam. Sie verständigten den Rettungsdienst. Weil er bewusstlos war, wurde er in die stabile Seitenlage gebracht und betreut. Er wurde schwer verletzt in einer Klinik aufgenommen.

Neben dem Verletzten lag ein Fahrrad. Für die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer gibt es keine Hinweise, erklärt die Polizei. Die Angehörigen wurden durch die Polizei verständigt. (AZ)