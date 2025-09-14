Kleinwagen überschlägt sich: zwei Schwerverletzte

Am Samstagmittag ereignete sich auf der A7 in Richtung Füssen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der 71-jährige Fahrer eines Kleinwagens kam dabei aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Leitplanke. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals in der Böschung und kam abseits der Fahrbahn auf einem Radweg zum Stehen. Der 71-Jährige und seine Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr aus dem Kleinwagen befreit werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 17.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung der Fahrzeuginsassen waren mehrere umliegende Feuerwehren im Einsatz. (AZ)

