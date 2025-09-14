Icon Menü
Schwerer Unfall auf A7: 71-Jähriger überschlägt sich mit Kleinwagen - zwei Verletzte!

Neu-Ulm

Kleinwagen überschlägt sich: zwei Schwerverletzte

Ein 71 Jahre alter Autofahrer kommt aus unbekannten Gründen von der A7 ab. Das hat schwerwiegende Folgen für ihn und seine Beifahrerin.
Von Ronald Hinzpeter
    • |
    • |
    • |
    Ein Kleinwagen ist von der Autobahn abgekommen und hat sich überschlagen.
    Ein Kleinwagen ist von der Autobahn abgekommen und hat sich überschlagen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Am Samstagmittag ereignete sich auf der A7 in Richtung Füssen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der 71-jährige Fahrer eines Kleinwagens kam dabei aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Leitplanke. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals in der Böschung und kam abseits der Fahrbahn auf einem Radweg zum Stehen. Der 71-Jährige und seine Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr aus dem Kleinwagen befreit werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 17.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung der Fahrzeuginsassen waren mehrere umliegende Feuerwehren im Einsatz. (AZ)

