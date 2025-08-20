Nagelneuer BMW ist nach Unfall wohl nur noch Schrott

Niemand wurde verletzt, aber zwei Fahrzeuge wurden allem Anschein nach total beschädigt, als sich am frühen Dienstagabend gegen 18.20 Uhr am südlichen Ortsrand von Bellenberg ein folgenschwerer Unfall ereignete. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam der Fahrer eines erst vor wenigen Tagen neu zugelassenen fabrikneuen BMW 420i von der Tiefenbacher Straße her und missachtete dabei die Vorfahrt eines auf der Staatsstraße 2031 von Illertissen her kommenden Skoda Octavia VRS. Beim Zusammenstoß auf der Kreuzung der beiden Straßen drehte sich der BMW im Kreis und blieb wie der Skoda auf der Straßenmitte stehen. Sämtliche Airbags hatten ausgelöst, was vermutlich dazu beitrug, dass beide Fahrer unverletzt blieben. Der gesamte entstandene Sachschaden dürfte nach ersten vorläufigen Schätzungen vermutlich knapp unter der Hunderttausend-Euro-Grenze liegen. Die Feuerwehr Bellenberg, vor deren Gerätehaus sich der Unfall ereignete, sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr vorbei und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. (Text und Bild: wis)

