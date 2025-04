Frau im Rollstuhl wird von Auto erfasst und über die Motorhaube geschleudert

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Weißenhorn ist eine 66 Jahre alte Rollstuhlfahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde laut Polizei beim Überqueren der Fahrbahn im Bereich des Kreisverkehrs in der Ulmer Straße von einem Auto frontal erfasst. Den Wagen fuhr eine 60-Jährige. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau aus ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl über die Motorhaube des Wagens geschleudert. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Zeugen, sich telefonisch unter 07309-96550 zu melden. Gegen die Autofahrerin leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)

