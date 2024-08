Schwerer Unfall mit drei Verletzten: Langer Stau auf A8 im Ferienverkehr

Auf der A8 zwischen Oberelchingen und Ulm-Ost kam es am Samstagmittag kurz vor 11.30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen. Dabei sind mindestens drei Personen verletzt worden. Kurz nach dem Übergang von drei auf zwei Fahrspuren stockte plötzlich der Verkehr, was ein Audifahrer zu spät bemerkte. Er rammte auf der linken Fahrspur einen vor sich fahrenden Opel. Dieser wurde links an einem Mercedes-Cabrio vorbeigeschoben. Dabei wurden beide Autos seitlich beschädigt. Der Opel hatte durch den Aufprall so viel Schwung, dass er noch ein weiteres Auto, das vor dem Mercedes fuhr, ebenfalls beschädigte.

Unfall auf der A8 bei Oberelchingen: Retter versorgen drei Verletzte

Die Freiwillige Feuerwehr Oberelchingen verfügt über eine First-Responder-Gruppe, die den Rettungsdienst bei der Erstversorgung der Verletzten unterstützte. Es waren drei Rettungswagen im Einsatz. Währenddessen musste die A8 in Richtung Stuttgart knapp eine Stunde voll gesperrt werden. Im Stau wurde zwar eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet, doch bei Temperaturen um 30 Grad verließen viele Reisende ihre Autos. Zahlreiche von ihnen suchten Abkühlung im Schatten des angrenzenden Waldes, andere vertraten sich die Füße auf der Autobahn. Nicht einmal einen Kilometer vom Unfallort entfernt, spielte ein Vater mit seinem Sohn in der Rettungsgasse Fußball.

Als die Feuerwehr den Standstreifen freigeben konnte, um an der Unfallstelle vorbeizufahren, dauerte es lange, bis der Verkehr wieder flüssig lief, da viele Menschen erst zu ihren Autos zurücklaufen mussten. Es bildete sich ein sechs Kilometer langer Rückstau, der am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen auch bis auf die A7 zurückreichte. Auch in Fahrtrichtung München bildete sich auf der A8 durch Schaulustige ein rund sechs Kilometer langer Stau.

Unfall auf der A8 am Samstag führt zu kilometerlangem Stau

Die Feuerwehr musste neben dem Absichern der Unfallstelle und der Erstversorgung der Verletzten auch zahlreiche Trümmerteile der beschädigten Fahrzeuge zusammenfegen und ausgelaufene Flüssigkeiten abbinden. Das THW Günzburg unterstütze bei der Absicherung, während die Autobahnpolizei Günzburg den Unfall aufnahm. Zwei Stauberater des ADAC waren auf ihren Motorrädern im Rückstau unterwegs und versorgten die wartenden Reisenden mit Getränken und die Kinder mit Spielsachen. Abschleppwagen mussten drei Autos aufladen. Nach rund zwei Stunden begann sich der Stau aufzulösen.