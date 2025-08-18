In den Gegenverkehr geraten: Vier Verletzte bei Zusammenstoß auf der B311

Auf der B311 bei Donaurieden ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten gekommen. Der Unfall ereignete sich um 1.15 Uhr. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf der B311 in Richtung Ehingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Donaurieden drehte sich das Fahrzeug nach links und geriet mit der Beifahrerseite in den Gegenverkehr. Dort fuhr ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW gegen die Schutzplanke geschleudert. Der gesamte Motorblock, die Vorderreifen und die Vorderachse wurden vom Fahrzeug abgerissen.

Laut Polizei könnte ein technischer Defekt im BMW den schweren Unfall auf der B311 verursacht haben

Durch den Unfall wurden die zwei Personen im BMW eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr gerettet werden. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 21-Jährigen und seine ebenfalls schwer verletzte 21-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes und seine 23-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Auch sie kamen in umliegende Kliniken. Ein Abschleppdienst barg die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf etwa 24.000 Euro geschätzt. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt am BMW Ursache für den Unfall gewesen sein. Das Auto wurde beschlagnahmt. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Straße konnte um kurz nach 8 Uhr wieder freigegeben werden. (AZ)