Schwörkonzert 2026: Roland Kaiser kommt nach Ulm

Mit seinem Hit „Bis zum nächsten Mal“ verabschiedete sich Roland Kaiser 2023 von seinen Fans beim Open Air im Wiley Sportpark. Jetzt steht fest, wann es dieses Wiedersehen geben soll: Roland Kaiser kommt im kommenden Jahr zum großen Schwörkonzert auf dem Münsterplatz. Tickets gibt es bald im Vorverkauf.

10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren damals gekommen, um Roland Kaiser zu hören. Längst kommt der Sänger nicht mehr nur in der Generation 50 plus gut an. Seine Hits wie „Warum hast du nicht nein gesagt“, „Santa Maria“ oder „Ich glaub es geht schon wieder los“ erreichen auch ein jüngeres Publikum. Roland Kaiser bringt aber nicht nur Lieder mit hohem Ohrwurmfaktor mit: Bei seinen Konzerten beweist er zusammen mit seiner Band auch hohe musikalische Qualität und schreckt nicht davor zurück, die alten Schlager etwas umzuarrangieren und moderner klingen zu lassen. Auch mit 73 Jahren zeigt sich Kaiser auf der Bühne noch als geborener Entertainer.

Am Sonntag, 19. Juli 2026, steht damit einer von Deutschlands erfolgreichsten Sängern live auf der Bühne des Münsterplatzes. Diesen Termin teilte der Veranstalter nun mit. Tickets für dieses Konzert sind ab Freitag, 19. September, 10 Uhr, über www.donau3fm.de und www.allgaeu-concerts.de erhältlich. Zuvor gibt es bei der Online-Ticketplatform Eventim einen Presale ab Mittwoch, 17. September, 10 Uhr, über www.eventim.de.

Seine Fans sind für Roland Kaiser „ein Geschenk“

Roland Kaiser selbst sagt über seine Musik und seine Karriere: „Musik ist mehr als ein Beruf für mich: Sie ist Leidenschaft und Lebenselixier. Dank meiner Fans, die mich über drei Generationen begleiten, kann ich diesen Beruf so erfolgreich ausüben. Das ist ein unglaubliches Geschenk.“ Genau dieses besondere Gefühl wolle er auch bei seinem Auftritt auf dem Münsterplatz spürbar machen.

Wer beim Konzert in Ulm dabei sein will, für den könnte es sich lohnen, beim Vorverkauf nicht allzu lang zu zögern. Tickets für Konzerte von Roland Kaiser sind erfahrungsgemäß oft vergriffen. 2025 füllte Roland Kaiser 40 ausverkaufte Shows mit insgesamt 400.000 Zuschauern. 2024 hatte er sein 50-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert.

Veranstaltet wird das Schwörkonzert 2026 vom Lokalradiosender Donau 3FM in Kooperation mit Allgäu Concerts und Gerngeschehen. (AZ)