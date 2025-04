Twocolors sind als Support beim Schwörkonzert dabei

Stargast beim diesjährigen Schwörkonzert auf dem Münsterplatz ist der Sänger Wincent Weiss. Unterstützung bekommt er von Kelvin Jones und - wie der Veranstalter nun bekannt gab - vom Berlner Electro-House-Duo „twocolors“. Das Schwörkonzert findet heuer am 20. Juli um 19 Uhr statt.

Das sind „twocolors“

„twocolors“ gelten als Shootingstars der Szene. Als Emil Reinke (Gitarre) und Pierre-Angelo Papaccio (Keyboard) ihr Musikprojekt 2015 starteten, gingen die beiden Freunde immer nach dem Bauchgefühl und mit dem Flow, ständig auf der Suche nach klanglicher Exzellenz. Dabei werden sie sowohl von Alternative- und Underground-Einflüssen als auch vom Pop und der Mainstream Kultur und Musik geprägt. Diese beiden starken Gegensätze bilden die Grundlage für ihren Sound. Der Durchbruch gelang „twocolors“ 2020 mit der Single „Lovefool“, eine Neuinterpretation des 1996 erschienenen Hits der schwedischen Band The Cardigans.

Die Fans dürfen sich also auf einen langen und ausgelassenen musikalischen Abend in Ulm freuen, denn auch Wincent Weiss sagt: „Konzerte sind für mich der schönste Ort der Welt. 2 Stunden alles vergessen und loslassen. Das kann nicht nur ich während der Konzerte, sondern das sehe ich auch in ganz vielen Gesichtern, wenn ich ins Publikum schaue. Ich liebe diese ausgelassene Stimmung auf Open Air-Konzerten.“ (AZ)