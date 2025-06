Schwörkonzert mit Wincent Weiss: Wir verlosen Tickets

Zum großen Schwörkonzert auf dem Münsterplatz kommt in diesem Jahr Sänger Wincent Weiss. Am Sonntag, 20. Juli, verwandelt sich Ulms Stadtmitte wieder in eine große Open Air-Bühne. Wer dabei sein möchte, hat in unserem Gewinnspiel die Chance auf Freikarten. So machen Sie mit.

Wincent Weiss zählt zurzeit zu den erfolgreichsten deutschen Musikkünstlern. Mit Hits wie „An Wunder“, „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ hat er sich in die Herzen tausender Musikfans von jung bis alt gesungen. Millionen folgen ihm bei Social Media. Er füllt 2025 als Headliner viele große Arenen im deutschsprachigen Raum, in Ulm will er Open Air begeistern. Beim großen Schwörkonzert am Sonntag, 20. Juli, steht er mit Support durch Kelvin Jones und das Electro-Duo „twocolors“ auf der Bühne. Los geht es um 18 Uhr.

Unsere Redaktion verlost insgesamt 5 mal 2 Karten für das Schwörkonzert auf dem Münsterplatz. Wer an unserem Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Schwörkonzert“ an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt und können ihr Karten dann an der Abendkasse abholen. Einsendeschluss ist der 22. Juni. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)