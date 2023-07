Noch immer fantastisch: So war das Fanta-Vier-Schwörkonzert

Plus Sie waren die ersten Deutschrapper. Jetzt feierten Fanta 4 ihren 34. Geburtstag. Trotz leichter Alterserscheinungen geben sie in Ulm ein Schwörkonzert der Spitzenklasse.

Sind sie eine Eintagsfliege - oder bleiben die für die nächsten 34 Jahre? Das haben sich die Leute wohl damals gefragt, als "Die Fantastischen Vier" in den 90ern erstmals die Charts stürmten, unkte Michi Beck auf der Bühne, von der er den proppenvollen Ulmer Münsterplatz bestens im Blick hatte. Die Frage also beantwortet sich von selbst: Sie sind geblieben - auch wenn sie inzwischen schon ein wenig mit ihrem Alter kokettieren.

Dass jetzt keine junge Newcomer-Truppe die Bühne betritt, machte schon die Anmoderation auf mehr oder weniger charmante Art und Weise deutlich. "1991 ist ihr erstes Album erschienen. Für mich sind sie ein Stück Kindheit", sagte der Mann im weißen T-Shirt, ehe er die Bühne für die Stuttgarter Hip-Hop-Urgesteine Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon – zusammen die „Fantastischen Vier“ - freigab. Die wiederum erklärten während der Show, man feiere inzwischen lieber jedes Jahr aufs Neue den 25. Bandgeburtstag, als weiter mitzuzählen, ehe sie ihren für sich selbst geschriebenen Jubiläumssong "25" anstimmten. Ihre Käppis, für viele Inbegriff jugendlicher Mode, tragen Smudo und Michi im gesetzteren Alter immer noch mit Würde. Michi sogar mit dem Schild zur Seite, für viele Inbegriff jugendlichen Rebellentums.