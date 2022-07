Ulm/Neu-Ulm

18:30 Uhr

Lust aufs Nabada? Diese Schlangen und Monsterfische schwimmen mit

Nur weil Nabada auf der Donau ist, haben sich die Tiere in und um die Donau nicht in Luft aufgelöst.

Lokal Wenn sich am Schwörmontag wieder Tausende die Iller heruntertreiben lassen, um dann beim Nabada in der Donau zu landen, ist es vielleicht gut zu wissen, welchem Getier man begegnen kann.

Von Oliver Helmstädter

Auch wenn die Tiere heimisch sind, fährt Donauschwimmern immer wieder der Schreck durch die Glieder, wenn sie einer Schlange begegnen. Vor allem an den Ufern der "Kleinen Donau" am Schwal werden immer wieder schlangenähnliche Tiere gesichtet. Und immer wieder in den Sozialen Netzwerken geteilt. Auch beim Nabada am Montag, das aufgrund der Wettervorhersage so viel Menschen wie lange nicht mehr in die Donau ziehen wird. "Das sind meistens Ringelnattern. Da gibt es viele", sagt Harald Bayler, der Vize-Vorsitzende des Fischereivereins Ulm/Neu-Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen