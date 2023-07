Schwörmontag 2023 in Ulm: Termin, Programm und Bands

Beim Schwörmontag 2023 ist einiges geboten. Alle Informationen rund um Termin, Programm, Bands, Schwörkonzert, Nabada sowie zum Schwörfestival gibt es hier.

Der jährlich stattfindende Schwörmontag in Ulm ist längst über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und zieht eine Menge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Auch für das Schwörfestival 2023, das rund um den Schwörmontag 2023 geplant ist, stehen bereits die ersten Programmpunkte und musikalischen Gäste fest. Der Schwörmontag ist der höchste Feiertag in Ulm.

Welche Musiker und Bands Sie beim Schwörmontag in Ulm erwarten dürfen, was sonst noch geboten ist, ob man Tickets für die Veranstaltung braucht und wann das nächste Fischerstechen ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Termin: Wann findet der Schwörmontag statt?

Das ist zumindest schon mal sicher: Der Schwörmontag 2023 fällt auf einen Montag. Interessanter wäre vermutlich das genaue Datum, denn Montage gibt es einige. Generell fällt der Schwörmontag immer auf den vorletzten Montag im Monat Juli. Das bedeutet, 2023 findet der Schwörmontag am 24. Juli statt.

Schwörmontag in Ulm: Das Programm 2023

Traditionell eröffnet der Oberbürgermeister von Ulm den Tag mit einer Rede beim Schwörhaus. Witterungsbedingt wird die Feier in diesem Jahr aber kurzfristig ins Ulmer Münster verlegt. An diesem Tag ist der Bürgermeister dazu verpflichtet den Bürgern Rechenschaft abzulegen. Beginn der Rede ist um 11.00 Uhr. Früh kommen lohnt sich, denn es sind lediglich 1.150 Sitzplätze geboten. Man kann natürlich auch im Stehen zuhören. Wer am 24. Juli 2023 keine Zeit hat, dennoch aber dabei sein möchte, kann dies über den offiziellen Live-Stream tun.

Um 16 Uhr beginnt am Schwörmontag dann das Nabada, der Wasserfestzug auf der Donau. Am Ufer auf Höhe der Ulmer Wilhelmshöhe starten die charakteristischen Ulmer Schachteln ihre Reise auf dem Wasser, gemeinsam mit Themenbooten, Schlauchbooten, Luftmatratzen und selbstgebauten Flößen.

Im Anschluss an den Umzug wird in der ganzen Stadt gefeiert. Dabei hat der Schwörmontag für seine Besucherinnen und Besucher ein ganz besonderes Schmankerl. Ab 16.30 Uhr startet auf dem Münsterplatz das Radio 7 Schwörfestival. Bei freiem Eintritt kann bis 23.59 Uhr abgehottet werden. Mit von der Partie ist die Popsängerin Leony, die für mächtig Stimmung sorgen wird. Aber auch DJ-Acts wie Chris Montana und Florian Weiss sind dabei. Bereichert wird das Ganze zuletzt durch die nightLIVEband.

Die Programmpunkte am Schwörmontag 2023 in Ulm zusammengefasst:

Montag, 24.Juli 2023, 11.00 Uhr: Schwurrede des Oberbürgermeisters beim Schwörhaus, ersatzweise im Ulmer Münster

Montag, 24.Juli 2023, 16.00 Uhr: Nabada-Start auf der Donau

Montag, 24 Juli 2023, 16.30 - 23.59 Uhr: Radio 7 Schwörfestifal (mit Leony, Chris Montana , Florian Weiss , nightLIVEband)

Schwörmontag 2023: Die Fanta 4 kommen nach Ulm

Zum Schwörfestival 2023, das im Rahmen der Feierlichkeiten rund um den Schwörmontag in Ulm zelebriert wird, reisten dieses Jahr ganz besondere Gäste an: Die deutschen Hip-Hop-Urgesteine der "Fantastischen Vier" traten am Sonntag, dem 23. Juli 2023 um 19.30 Uhr auf dem Münsterplatz in Ulm auf.

Was ist am Wochenende vor dem Schwörmontag 2023 geboten?

Wer bereits am Schwörwochenende 2023, wie die Tage vor Schwörmontag manchmal genannt werden, in Ulm etwas erleben wollte, konnte beispielsweise am Samstag, 22. Juli 2023, im Ulmer Münster das Schwörkonzert 2023 besuchen. Ursprünglich für 2021 geplant, fand die gemeinsame Veranstaltung vom Philharmonischen Orchester Ulm, dem Motettenchor der Münsterkantorei sowie dem BachChor Tübingen nun 2023 statt. Aufgeführt wurde das Oratorium "Moses" von Max Bruch. Start der Veranstaltung war um 19 Uhr.

Für 21.30 Uhr war zudem eine Lichterserenade geplant. Diese fand an der Donau auf der Höhe zwischen Innenstadt und Friedrichsau statt.

Schwörmontag in Ulm 2023: Wann findet das nächste Fischerstechen statt?

Beim Fischerstechen handelt es sich um einen historischen Wettkampf, der in gewisser Weise dem Ritterturnier ähnelt, allerdings ohne Pferde. In einem farbenfrohen Schauspiel nehmen kostümierte Teilnehmer in schmalen Booten, den sogenannten Zillen, an dem Event teil. Ihr Ziel ist es, sich gegenseitig mit Speeren ins Wasser zu stoßen.

Das Spektakel findet nur alle vier Jahre statt und zieht eine Vielzahl von Zuschauern an, die das fesselnde Aufeinandertreffen der Kontrahenten beobachten. Traditionsgemäß werden die Veranstaltungen an den zwei Sonntagen vor dem Schwörmontag abgehalten. Allerdings musste das geplante Fischerstechen im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, was zu einer fünfjährigen Unterbrechung führte.

Das Fischerstechen kehrte im Jahr 2022 zurück, wenn auch mit einer Änderung. Aufgrund des parallel stattfindenden internationalen Donaufests wurden die Veranstaltungstage auf die beiden Sonntage nach dem Schwörmontag verlegt. Nach der Zwangspause findet das nächste Fischerstechen wie geplant im Jahr 2025 statt.

(AZ)