Schwörmontag 2024 in Ulm: Termin, Programm und Bands

„Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein“ - das gelobt der Ulmer Oberbürgermeister jedes Jahr am Schwörmontag. Seit 1345 ist diese Formel festgehalten, wodurch sich die Stadt Ulm mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition schmücken kann. Ursprünglich eingeführt, um die Gleichbehandlung verschiedener Stände in der Stadt zu gewährleisten, hat sich der Schwörmontag seither deutlich weiterentwickelt. Mittlerweile warten rund um die Feierlichkeiten am Montag noch viele weitere Programmpunkte auf die Ulmer und alle Besucher.

Bereits am Samstag vor dem Schwörmontag findet beispielsweise die sogenannte Lichterserenade statt, bei der etwa 12.000 Kerzen die Donau hinabschippern und den Fluss so in ein Lichtermeer verwandeln. Nach der Schwörfeier am Montag steht außerdem das Nabada auf dem Programm, bei dem mehrere tausend Menschen auf den verschiedensten Booten den Fluss hinuntertreiben.

Sie wollen wissen, wann genau die Feierlichkeiten zum Schwörmontag in diesem Jahr stattfinden, welche Veranstaltungen anstehen und was musikalisch geboten ist? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Programm, Bands, Konzert und Nabada beim Schwörmontag 2024.

Termin: Wann findet der Schwörmontag 2024 statt?

Der Name nimmt es schon vorweg: Der Schwörmontag findet natürlich an einem Montag statt. Traditionsgemäß werden die Festlichkeiten immer am vorletzten Montag im Juli veranstaltet. Damit ist das Datum in diesem Jahr der 22. Juli 2024.

Programm beim Schwörmontag in Ulm: Das ist 2024 geboten

Kern der Feierlichkeiten ist natürlich das Schwören des Oberbürgermeisters. Auf dem Balkon des Rathauses stehend richtet er dabei das Wort an die Ulmerinnen und Ulmer, berichtet ihnen vom vergangenen Jahr und gibt einen Ausblick aufs kommende. Außerdem leistet er zum Klang der Schwörglocken den Treueschwur.

Darüber hinaus bietet Ulm aber auch noch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm rund um den Schwörmontag. Los geht es bereits am Samstag vor dem Schwörmontag, also in diesem Jahr am 20. Juli 2024. Hier sind alle wichtigen Programmpunkte in der Übersicht:

Samstag, 20. Juli 2024

18 Uhr: Offizielles Schwörkonzert

Wo? Evangelische Paulskirche

Wer? Motettenchor der Münsterkantorei und das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm

Was? Werke von Igor Strawinsky und Peteris Vasks, zum Thema Sehensucht

18 Uhr: Lichterserenaden Open Air Konzert

Wo? Fischerplätze

Wer? Josy Miller Band

gegen 22 Uhr: Lichterserenade

Wo? An der Donau

Was? Rund 12.000 kleine Kerzen werden auf den Fluss gesetzt, Feuerwerk, Musik

Sonntag, 21. Juli 2024

9.30 Uhr: Schwörgottesdienst

Wo? Wengenkirche

Was? Ökumenischer Gottesdienst

19 Uhr: Konzert von Zucchero

Wo? Münsterplatz

Was? „Overdose D‘Amore World Tour“

Montag, 22. Juli 2024

11 Uhr: Schwörfeier

Wo? Weinhof, Schwörhaus

Was? Oberbürgermeister hält die Schwörrede

16 Uhr: Nabada

Wo? Auf der Donau, Einstiegsstellen am Donaubad und der Illerbrücke

im Anschluss ans Nabada: Stadtfest

Wo? Friedrichsau, in der Innenstadt

Was? Konzerte, Musik

Konzert beim Schwörmontag 2024: Diese Bands treten auf

Musikalische Untermalung gibt es bei den Feierlichkeiten rund um den Schwörmontag an vielen Ecken und zu vielen Zeitpunkten, aber das sind die offiziellen Konzerte im Rahmen des Schwörmontags:

Samstag, 20. Juli 2024, 18 Uhr: Schwörkonzert (“Sehensucht“)

Samstag, 20. Juli 2024, 18 Uhr: Lichterserenaden Open Air Konzert

Sonntag, 21. Juli 2024, 19 Uhr: Konzert von Zucchero („Overdose D‘Amore World Tour“)

So läuft das Nabada beim Schwörmontag 2024

Elementarer Teil des Schwörmontags ist auch das Nabada, was sich vom Hochdeutschen „Hinabbaden“ ableitet. Der Name kommt nicht von ungefähr, schließlich lassen sich sowohl professionelle Teilnehmer als auch sogenannte freie Nabader die Donau hinuntertreiben. Beginn ist hier am Schwörmontag um 16 Uhr, also nach der Schwörfeier mit dem Eid des Oberbürgermeisters.

Das erste offizielle Nabada fand 1927 statt. Zuerst war die Teilnahme nur Vereinen erlaubt und auch heute spielen diese offiziellen Boote noch eine Rolle beim Nabada. Die Themenboote sind oft aufwendig gestaltet und tragen (ähnlich wie beim Karneval im Rheinland) häufig politische Motive. Auch Ulmer Schachteln, einer typischer lokaler Bootstyp, sind beim Nabada zu sehen.

Ende der 1960-Jahre wurde der Wasserspaß dann auch für Privatpersonen geöffnet. Auch 2024 darf jeder ohne vorherige Anmeldung oder Genehmigung teilnehmen - es gelten allerdings einige Regeln, wie das Verbot von motorisierten Booten und dass man nicht von Brücken entlang des Flusses springen darf. Alle Bestimmung hat die Stadt Ulm auf ihrer Homepage gesammelt. Hier findet sich auch eine Karte, die eine Übersicht über die verschiedenen Ein- und Ausstiegsstellen sowie über Sanitäts- und Pumpstationen bietet.

Hier sind noch einmal alle Informationen zum Nabada in der Übersicht:

Wann? Am Schwörmontag, 22. Juli 2024, ab 16 Uhr

Wo? Am Donaubad in Neu-Ulm und an der Illerbrücke in Ulm gibt es jeweils einen Einstieg

Wer? Zu sehen sind Themenboote, es kann aber auch jeder kann als freier Nabader ohne Anmeldung teilnehmen

Regeln: Die Stadt Ulm hat einige Regeln aufgelistet, die für das Nabaden gelten