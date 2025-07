Nabada verläuft „kleckerlesweise“ - dann steigt die Schwörmontag-Party: Der Live-Ticker zum Nachlesen

Es ist wieder der vorletzte Montag im Juli. Das heißt, es ist wieder Schwörmontag in Ulm! Schon über das gesamte Wochenende fanden in der Donau-Doppelstadt zahlreiche Events statt: Neben Lichtserenade, Schwörkonzert und Co. kam in diesem Jahr auch noch das Fischerstechen hinzu. Auch in Neu-Ulm war bereits einiges geboten: Rock am Petrus, Party auf dem Schwal und vieles mehr. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist aber der Schwörmontag. Die Schwörfeier samt Schwörrede fand wegen des Regens in diesem Jahr nicht auf dem Weinhof, sondern im Ulmer Münster statt. Das Nabada wird ebenfalls „uneingeschränkt“ über die Bühne gehen, so Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher nach seiner Schwörrede.

Live-Ticker zum Schörmontag 2025 in Ulm

Alle Entwicklungen, hier in unserem Live-Ticker zum Nachlesen: