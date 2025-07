Schwörmontag 2025: Konzert und Programm beim Ulmer Donau-Fest

Der Schwörmontag in Ulm ist ein traditionsreiches Fest, das auf eine jahrhundertealte Geschichte zurückblickt. Jedes Jahr am vorletzten Montag im Juli hält der Oberbürgermeister die Schwörrede, in der er die vergangenen Ereignisse zusammenfasst und einen Ausblick auf die Zukunft gibt. An diesem Tag legt der OB jedes Jahr aufs Neue einen Eid ab. Er schwört, „Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein in allen gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen ohne allen Vorbehalt“ – das bedeutet, sich für alle Bürgerinnen und Bürger unterschiedslos einzusetzen. Dies gelobt das Ulmer Stadtoberhaupt mit einer seit 1345 verbürgten und 1397 in reichsstädtischer Verfassung festgehaltenen Eidesformel („Großer Schwörbrief“) am jährlichen Schwörmontag. Dies ist ein einzigartiger Rechtsbrauch. Direkt danach beginnt das berühmte „Nabada“, eine Bootsparade auf der Donau, bei der bunt geschmückte Flöße und Boote die Stadt in eine große Feier verwandeln. Viele Ulmer nehmen mit kreativen Wasserfahrzeugen teil, während die Zuschauer vom Ufer aus das Spektakel genießen. Außer der Wasserschlacht gibt es noch eine Reihe von Satelliten-Events mit Lichterzauber, Live-Konzert und Fischerstechen.

Schwörmontag 2025: Das Programm

Der diesjährige Schwörmontag fällt auf den 21. Juli 2025.

Das Nabada steigt alljährlich am Schwörmontag in Ulm. Zehntausende Menschen stehen am Donau-Ufer, wenn die Motto-Boote, Schlauchboote und Flöße den Fluss herunterfahren. Auch die für die Stadt typischen Ulmer Schachteln sind dabei. Dabei handelt es sich um altertümliche flache Fluss-Handelsboote - sie legen nahe der Wilhelmshöhe ab und fahren dann in die Friedrichsau bis zum Offenhauser Steg.

Weitere Veranstaltungs-Höhepunkte in der Schwörwoche

Lichterserenade auf der Donau

Am Samstag vor dem Schwörmontag verwandeln rund 12.000 Lichter die Donau in ein schillerndes Farbenmeer. Die reflektierenden Lichter auf dem Wasser erzeugen eine Atmosphäre, die die Zuschauer verzaubert und auf die Feierlichkeiten des Schwörmontags einstimmt.

Konzert „Rock am Petrus“

„Rock am Petrus“ findet jedes Jahr am Schwörsamstag auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz statt und ist längst ein etabliertes Event. Veranstaltet vom Förderverein der Feuerwehr Neu-Ulm und dem Förderkreis des THW Neu-Ulm, bietet das Festival nicht nur Livemusik, sondern auch kulinarische Genüsse für die Besucher.

Schwörwochenfest auf dem Schwal

Ab Freitag bis einschließlich Schwörmontag wird auch auf der Neu-Ulmer Insel kräftig gefeiert. Beim Schwörwochenfest auf dem Schwal genießen die Gäste Livemusik, Essen und Gesellschaft – alles unter freiem Himmel. Ein Treffpunkt für alle, die die festliche Atmosphäre bis zum großen Finale auskosten möchten.

Schwörkonzert 2025: Joseph Haydns „Die Schöpfung“ – und die Tickets

Das Theater Ulm bietet am Samstag vor dem Schwörmontag, also am 19. Juli 2025, einen Welthit aus der Zeit der Wiener Klassik: Haydns Oratorium „Die Schöpfung“. Das mitreißende Werk von 1798 beschreibt in prachtvoller Musik die Erschaffung der Welt nach dem biblischen Genesis-Bericht. Mit kraftvollen Chören und virtuosen Solopartien führt das Werk durch Chaos, Licht, Natur und Leben, bis hin zur Freude der ersten Menschen im Paradies. Es zählt zu den bedeutendsten Werken der klassischen Musik und vereint dramatische Ausdruckskraft mit hymnischer Feierlichkeit.

Das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm sowie der Motettenchor der Münsterkantorei unter der Leitung von Friedemann Johannes Wieland präsentieren das gewaltige Werk am Samstag, 19. Juli 2025, um 18 Uhr in der Evangelischen Pauluskirche. Tickets ab 12 Euro (ermäßigt: 8 Euro) gibt es exklusiv bei ulmtickets.de.

Uralte Tradition: Das Ulmer Fischerstechen – was kosten die Tickets?

Im Jahr 2025 wird das traditionelle Ulmer Fischerstechen wieder ausgetragen – und diesmal ausnahmsweise an zwei Tagen des Schwörwochenendes: Freitag, 18. Juli, und Schwörsonntag, 20. Juli.

Den Auftakt bildet an beiden Tagen der Eröffnungstanz auf dem Saumarkt – am Freitag um 15.30 Uhr, am Sonntag bereits um 10.30 Uhr. Danach formiert sich der festliche Zug und zieht zwei bis drei Stunden durch die Straßen der Altstadt.

Das eigentliche Fischerstechen startet mit dem feierlichen Einzug der Teilnehmer durch das Metzgertor – am Freitag um 18.30 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr. Das Turnier beginnt jeweils eine halbe Stunde später.

Für Zuschauer werden auf beiden Donau-Ufern Sitztribünen mit insgesamt 5.300 Plätzen errichtet: 3.300 Plätze auf Ulmer Seite, weitere 2.000 Plätze beim Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro (ermäßigt 17 Euro). Zusätzlich gibt es etwa 6.600 Stehplätze respektive unbefestigte Sitzplätze an den Uferböschungen für 10 Euro (ermäßigt 8 Euro). Die Plätze sind in verschiedene Bereiche unterteilt – darunter Bereiche für Neu-Ulm, die Stadtmauer in Ulm sowie die Uferböschung.

Gäste mit Rollstuhl und deren Begleitpersonen können das Fischerstechen von einem speziell ausgewiesenen Bereich am Ulmer Donau-Ufer aus miterleben. Die Tickets dafür sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information im Stadthaus oder der Hotline von Reservix erhältlich.

Wincent-Weiss-Konzert zum Schwörmontag 2025 - wie kommt man an Tickets?

Bereits am Sonntag vor dem Schwörmontag, also am 20. Juli 2025, gibt es ein ganz besonderes Event: Wincent Weiß präsentiert ein Konzert auf dem Ulmer Münsterplatz. Damit verfolgen die Veranstalter die lange geübte Tradition des „Schwörsonntags-Konzerts“ am Vorabend des großen Ereignisses. Um 18 Uhr geht es los.

Der 31-jährige Künstler begeistert sein Publikum seit Jahren mit authentischen, gefühlvollen Songs. Mit Hits wie „Musik sein“, „An Wunder“ und „Feuerwerk“ hat er zahlreiche Preise gewonnen und eine treue Fangemeinde aufgebaut. Auch im Sommer 2025 dürfen sich Fans auf musikalische Überraschungen freuen!

Eine besondere Neuigkeit gibt es bereits: Kelvin Jones und Twocol werden als Special Guests dabei sein!

Schon 2020 war ein Auftritt von Wincent Weiss geplant, doch aufgrund der Corona-Pandemie musste das Konzert damals abgesagt werden.

Die Tickets für das Konzert von Wincent Weiß gibt es ab 72,90 Euro bei Eventim.

Schwörmontag 2025: Ablauf beim Nabada in Ulm

Das Nabada (schwäbisch für „Hinab baden“) in Ulm ist eine einzigartige, fröhliche Wasserschlacht mit kreativen Themenbooten, die oft mit Humor die Lokalprominenz aufs Korn nehmen. Vergleichbar mit den großen Rosenmontagsumzügen in Köln, Mainz und Düsseldorf, verwandelt sich die Donau am Schwörmontag in eine riesige Feierfläche für Tausende von „Nabadern“. Diese treiben mit selbstgebauten Flößen und anderen Wasserfahrzeugen den Fluss hinunter, während sie sich gegenseitig nass spritzen – Zuschauer am Ufer bleiben allerdings aus Sicherheitsgründen verschont.

Mit großem Enthusiasmus bereiten verschiedene Gruppen ihre Themenboote eine Woche im Voraus vor. Diese werden auf rund 25 Quadratmeter großen Plattformen montiert, die auf zwei Zillen – sieben Meter langen Holzkähnen – schwimmen. Musikgruppen begleiten das Spektakel und sorgen für eine ausgelassene Stimmung, während die Zuschauer ihre Favoriten wählen können – das beste Themenboot und die beste Musikgruppe werden mit attraktiven Preisen belohnt.

Je nach Wetter und Pegelstand dauert das feuchtfröhliche Treiben zwei bis drei Stunden. Doch das Fest hört damit nicht auf: Danach geht es weiter mit ausgelassenem Feiern auf den Straßen, Plätzen, in der Friedrichsau sowie in den Kneipen in Ulm und Neu-Ulm. Falls das Nabada einmal abgesagt werden muss, wird das durch die traditionellen Roten Körbe am Ulmer Münster signalisiert.

Schwörmontag 2025: Die Stadt Ulm hat noch ein paar nützliche Anmerkungen zum Nabada

In einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt haben wir noch Folgendes rund um den großen Tag am 21. Juli 2025 gefunden:

Programm am Vormittag

Ab 11 Uhr: Bürger und Gäste versammeln sich auf dem Weinhof

Ehrengäste: Ministerin Marion Gentges und Cem Özdemir

Oberbürgermeister Martin Ansbacher hält Schwörrede vom Balkon

Historischer Schwur um ca. 12 Uhr mit Glockenklang des Münsters

Verleihung der Ulmer Medaille & Tanz des Ulmer Fischerstechens

Musik und Livestream

Musik von der Jungen Bläserphilharmonie Ulm (Leitung: Josef Christ)

Werke: „Nordic Fanfare and Hymn“ und „Music for a Festival“

Live-Übertragung ab 11 Uhr auf ulm.de, Facebook und YouTube

Bei Regenwetter

Feier findet im Ulmer Münster statt (Signal: rote Körbe)

Infos über städtische Website, Social Media und lokale Radiosender

Barrierefreiheit

Schwörrede wird simultan in Gebärdensprache übersetzt

Reservierte Plätze für hörbeeinträchtigte und mobilitätseingeschränkte Personen

Barrierefreier Bereich an der Adlerbastei für das Nabada

Nabada – ab 16 Uhr auf der Donau: Verhaltensregeln für freie Nabader

keine Motorisierung oder große Verbände

keine Wasserattacken oder Brückensprünge

Werbung und Beschallung untersagt

Teilnahme auf eigene Gefahr (Wasserqualität nicht geprüft)

Parken und Ausstiegsmöglichkeiten

Parkplätze: Donaubad, Kloster Wiblingen, Illerbrücke

Ausstiegsstellen: u. a. Donauturm, SSV Bucht, Landratsamt Neu-Ulm

Tonnen für Entsorgung defekter Schwimmkörper

Verkehrsregelungen Schwörmontag & Schwörwochenende

Der gesamte Weinhof inkl. Zufahrt Sattlergasse ist am Schwörmontag ab 8 Uhr gesperrt; Parkverbot auf dem gesamten Platz

Donauradweg in Ulm und Neu-Ulm ist für Radfahrende gesperrt

Während des Nabada sind die Herdbrücke und Gänstorbrücke für Kfz-Verkehr gesperrt

Zufahrtsschutz an Sattlergasse, Münsterplatz und bei der „Zill“

Neue Straße zwischen Glöcklerstraße und Donaustraße am Schwörmontag von 14 Uhr bis spätestens 5 Uhr am Folgetag gesperrt (motorisierter Individualverkehr)

ÖPNV ist nicht betroffen

Parkhaus Rathaus: Zufahrt während der Sperrung nur über die Ostseite (Haus der Begegnung)

Donauufer: Einbahn-Fußgängerverkehr von ca. 15:30 bis 18 Uhr (Zugang über Saumarkt/Rosengarten, Ausgang über Fischerplätzle/Metzgerturm)

Sperrungen Herdbrücke und Gänstorbrücke

Samstag (Lichterserenade): vollständige Sperrung von 20 bis 24 Uhr

Montag (Nabada): Sperrung ab 14 Uhr Herdbrücke gesperrt bis 18 Uhr Gänstorbrücke gesperrt bis 19 Uhr

Sperrung Berblinger-Turm

Sperrung von Samstag, 20 Uhr bis Dienstag, 8 Uhr

Sperrung Uferwege

An den Baustellen der Gänstorbrücke und Adenauerbrücke gesperrt