Alle Fotos und Videos rund um Schwörmontag 2025

Rund um Schwörmontag steppt in Ulm und um Ulm herum der Bär. In diesem Jahr kam mit dem Fischerstechen ein weiteres Großevent hinzu. Alle Bilder und Videos unserer Redaktion von Lichterserenade, Rock am Petrus, Party auf dem Schwal und der Absolventenfeier der Universität Ulm auf dem Münsterplatz finden Sie hier in diesem Übersichtsartikel. Später folgen hier auch weitere Fotos und Videos von der Schwörrede im Ulmer Münster sowie vom Nabada und der Party danach in der Donau-Doppelstadt.

Schwörkonzert 2025: Die Fotos vom Konzert von Wincent Weiss auf dem Ulmer Münsterplatz

Das sommerliche Wetter hat am Sonntag leider nicht gehalten. Das Schwörkonzert von Wincent Weiss endet abrupt, der Ulmer Münsterplatz musste geräumt werden. Hier unsere Bilder vom Konzert:

Ulmer Fischerstechen 2025: Bilder und Video vom Finaltag am Sonntag

Spannend war das große Finale des Ulmer Fischerstechens am Sonntagnachmittag. Tausende Zuschauer verfolgten das Spektakel auf der Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm.

Der Schwör-Samstag 2025 in Bildern: Lichterserenade, Rock am Petrus & Party auf dem Schwal

Es blieb trocken, als am Samstagabend bei der Lichterserenade wieder tausende Lichter die Donau hinab geschwommen sind. Schon davor wurde am Petrusplatz und auf dem Schwal gefeiert. Hier unsere Bilder und ein Highlight-Video.

Ulmer Fischerstechen 2025: Fotos & Videos vom Auftakt am Freitag

Schwere Lanzen, wankende Zillen und fröhliche Tänze: Am Freitag startete das Fischerstechen in Ulm. 30 Traditionsfiguren traten an.

Die Fotos der Absolventenfeier der Universität Ulm auf dem Münsterplatz

Nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr hat die Universität Ulm am Freitag gemeinsam mit Ulmer Bürgerinnen und Bürgern erneut ihre Akademische Abschlussfeier auf dem Münsterplatz abgehalten.

