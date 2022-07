Eine Schwörrede mit Blick auf Evobus und Kritik an Spaziergängern

Ulms Stadtoberhaupt findet in der alljährlichen Schwörrede deutliche Worte und stellt Forderungen auf. Doch es gibt auch einen Punkt, für den er harsch kritisiert wurde.

Es wurde die befürchtete Hitzeschlacht: Bei annähernd 40 Grad in der Sonne auf dem Weinhof gehört an diesem Schwörmontag die Kopfbedeckung zur Pflicht. Hitzig sind mitunter auch die Themen, die Ulms Stadtoberhaupt in seiner einstündigen Schwörrede anschneidet.

Czisch kritisiert in seiner Schwörrede die Corona-Spaziergänger

"Das Virus zu leugnen, ist keine Lösung, sondern Flucht aus der Realität. Ein Freiheitsanspruch ohne Verantwortung für andere, das ist nichts anderes als Egoismus", sagte Czisch in Richtung der Spaziergänger und Spaziergängerinnen, die nach wie vor bis zu zweimal wöchentlich durch Ulm laufen und dubiose Forderungen aufstellen. Doch Czisch verteidigte auch den städtischen Kurs, was den Umgang mit den nicht angemeldeten Demonstrationen angeht: "Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind Grundrechte, also besonders geschützte Rechte." Öffentliche Kampagnen, die fordern würden, die "Querdenker-Versammlungen" doch schlicht zu verbieten, würden zu kurz greifen. Denn Stadt und Polizei müssten für eine "grundrechtsschonende" Begleitung der Versammlung sorgen. Was bleibe, sei die Erkenntnis, dass solche Demonstrationen eine Demokratie ertragen müsse.

Kritik an Czisch aus dem Ulmer Gesundheitsbereich

Um die Corona-Krise kommt der OB in der Schwörrede des Jahres 2022 freilich nicht herum. "Solidarität, Gemeinsinn und Selbstverantwortung haben uns auch schon geholfen, die Corona-Krise zu bewältigen", sagte Czisch. Zuvor hatte er noch fleißig gedankt, wenngleich mehr aufgrund der Hilfe im Zusammenhang mit der Ukraine: Bildungs- und Sozialeinrichtungen, Blaulichtorganisationen, Feuerwehr und DRK. Da gab's jedoch eine Gruppe, die sich auf den Schlips getreten fühlte: "Hab ich nicht g'scheit aufgepasst oder wurden das Krankenhaus-Personal, die Pflegekräfte und sonstige Mitarbeiter*innen in der Rede des #Schwoermontag #Schwörmontag nicht erwähnt? Nach Blaulicht war Schluss oder? Bezeichnend, dass auch hier wieder gekonnt ignoriert wurde!", twitterte ein Account.

Ulms OB Gunter Czisch hat bei der Schwörrede die Krise bei Evobus in Neu-Ulm im Blick. Foto: Alexander Kaya

Nicht gänzlich ignorieren konnte Czisch bei seiner Schwörrede die Probleme bei Evobus, wenngleich die Daimler-Truck-Tochter bei seiner Rede gar nicht vorkommt. Doch das Stadtoberhaupt blickte auf ein viele Meter hohes Banner, das am Haus der Gewerkschaften, gegenüber dem Schwörhaus, hängt: "Evobus darf nicht baden gehen!", steht darauf geschrieben. Aufgehängt hat die Fahne die IG Metall zusammen mit dem Betriebsrat von Evobus, um auf den Sparkurs aufmerksam zu machen, der das Werk in Neu-Ulm bis zu 600 Stellen kosten könnte. Indirekt mit dem Thema Busse hatte eine Forderung von Czisch zu tun, die er an den Bund richtet: "Wenn der ÖPNV ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz ist, der Klimaschutz aber dem Nutzen des ganzen Landes dient, dann müssen auch Bund und Land massiv in die Finanzierung einsteigen."

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch hielt die traditionelle Schwörrede auf dem Weinmarkt. Anschließend starteten die Feierlichkeiten mit dem Tanz des Schiffervereins. Video: Alexander Kaya

Was ist mit dem Ulmer Hauptbahnhof?

Leise Kritik übte Czisch auch an der Deutschen Bahn. Denn schließlich habe die Stadt in das Bahnhofsumfeld in den vergangenen Jahren 130 Millionen Euro investiert. Und der neue Hauptbahnhof, den sich die Stadt von der Bahn "gewünscht" habe, kommt nicht. Ab 2024 wolle die Bahn das Empfangsgebäude am Hauptbahnhof zumindest gründlich renovieren. Daneben entstehe das Parkhaus Schillerstraße mit 400 Stellplätzen und 450 Fahrradabstellplätzen.

Als eine "bahnbrechende Idee" bezeichnete Czisch den geplanten Tunnel am Blaubeurer Tor. So entstehe Neuland für diesen heute noch von Grau und Beton geprägten zentralen Verkehrsknotenpunkt, der neue, zeitgemäße Maßstäbe setze.