Schwörmontag in Ulm

20:22 Uhr

Schwerverletzt beim Nabada: Diese Bilanz ziehen Rettungskräfte und Polizei

Beim Nabada in Ulm war so viel los wie schon lange nicht mehr. Entsprechend hatten auch die Rettungskräfte einiges zu tun.

Lokal Beim diesjährigen Nabada am Schwörmontag auf der Donau war so viel los wie vermutlich noch nie. Wie wirkt sich das auf die Blaulicht-Einsätze aus? Eine erste Bilanz.

Von Michael Kroha

Tausende waren an diesem Schwörmontag nach drei Jahren Flaute wieder beim Nabada auf der Donau unterwegs. Schlauchboot an Schlauchboot, dazwischen Mottoboote, Flöße und ein paar Schachteln ließen den Fluss zwischen Ulm und Neu-Ulm quasi verschwinden. Entlang der Ufer waren es nicht ganz so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie noch vor der Pandemie. Und dennoch hatten die Einsatz- und Rettungskräfte einiges zu tun. Welche erste Bilanz ziehen Polizei, Wasserwacht und DLRG?

