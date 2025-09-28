Die große Kreuzung an der Adenauerbrücke wird für mindestens sechs Millionen Euro umgebaut

Hier ballt sich der Verkehr in alle Richtungen: Die große Kreuzung an der Adenauerbrücke in Neu-Ulm gehört zu den meistbefahrenen Verkehrsknoten in der Region. Laut Prognose soll der Verkehr bis 2040 sogar noch um zehn bis 20 Prozent zunehmen. Nun nimmt die Stadt die Umgestaltung des Knotens, an dem sich die Schützenstraße, die Wiblinger Straße, die Ringstraße und die B10 treffen, in Angriff. Das betrifft auch den Orange Campus. Doch bis tatsächlich dort die Bagger anrollen, dauert es noch einige Zeit.
