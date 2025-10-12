Vintage, einzigartig und günstig: In diesen Ulmer Läden gibt es Second-Hand-Mode

Zwar ist Ulm nicht als große Modestadt bekannt, aber das Angebot der Stadt in Sachen Second-Hand-Läden kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben eine Liste kreiert, damit Sie bei Ihrer nächsten Shopping-Runde keine Ulmer Vintage-Adresse verpassen.

Warum Mode aus zweiter Hand?

Second-Hand Mode liegt voll im Trend. In einer Welt, in der die Klamotten von Mainstream-Modelabels zunehmend gleich aussehen, meistens aus Plastik hergestellt werden und die Ultrafast-Fashionindustrie mit teils unethischen Produktionsweisen die Langlebigkeit ihrer Klamotten und die Umwelt zugunsten von immer niedrigeren Preisen opfert, greifen immer mehr Menschen zu Vintage- und Second-Hand-Klamotten. Hier bekommt man Kleidungsstücke aus hochwertigen Materialien oft zu sehr erschwinglichen Preisen, was das Schwabenherz schon mal höher schlagen lässt. Außerdem ist das Einkaufen von Klamotten aus zweiter Hand eine nachhaltigere Praxis, Mode zu konsumieren und bietet die Möglichkeit einzigartige Teile zu finden.

Petit Vintage

Das Petit Vintage ist ein kleiner, etwas versteckter Second-Hand-Laden in der Altstadt. Hier findet man eine gute Auswahl an Klamotten, Schuhen und Schmuck von Designermarken zu erschwinglichen Preisen. Der Laden führt hauptsächlich Damenmode.

Adresse: Rabengasse 13, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Do 12 Uhr-13.30 Uhr und 15Uhr-18 Uhr, Fr 11.30-13.30 und 14.30-17.30 Uhr, Sa 11.30-17.30

No Main

Ein Vintage Laden mit Wohnzimmerstimmung, der zum Durchatmen und Verweilen einlädt. Neben den Klamotten gibt es Getränke, Spiele und immer wieder kleine Events, als Teil eines modernen Ladenkonzepts. Hier gibt es eine Auswahl von Klamotten aus zweiter Hand und ein Angebot an handgemachter und upgecycleter Kleidung.

Adresse: Rabengasse 24, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Mo-Do 11.30-19 Uhr, Fr 11.30-20 Uhr, Sa 10-20 Uhr

Website: https://www.nomainvintage.de/

Kleiderrausch

Der Second-Hand-Laden Kleiderrausch bietet ausgesuchte Mode aus zweiter Hand. Hier findet man Klamotten, Schuhe, Taschen und Schmuck von geläufigen, aber auch luxuriöseren Marken.

Adresse: Auf dem Kreuz 11, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Di-Fr 14-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr

Website: https://www.kleiderrausch-ulm.de/

Calvi Vintage & Café

Was vor einem Jahr als Experiment angefangen hat, ist heute der inzwischen gut etablierte Laden Calvi Vintage & Café. Wer beim Klamottensuchen Lust auf einen Kaffee oder ein kleines Gebäck bekommt, muss hier nicht einmal den Laden verlassen.

Adresse: Neue Straße 83, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-20 Uhr, So 12-19 Uhr

Website: https://calvi-ulm.de/

Second Chance

Dieser Laden direkt neben der Donau gibt einer großen, etwas kurierten Klamotten- und Möbelauswahl eine Chance. Neben den Modeliebhabern werden hier auch Fans von altem Mobiliar und exzentrischer Deko glücklich.

Adresse: Herdbruckerstraße 24, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Di-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr

Website: https://infos-ulm.de/kategorien/handel/bekleidung/claudine-second-hand-by-andrea-rauch

Secondhand Ulm – „Neue Arbeit“

Das Secondhand Ulm - „Neue Arbeit“ ist ein Sozialkaufhaus mit drei Etagen. Der Laden bietet Menschen in Arbeitslosigkeit einen niedrigschwelligen Einstieg in die Berufswelt und gibt Kunden auf viel Raum die Möglichkeit kleine Schätze zu sehr günstigen Preisen zu finden.

Adresse: Büchsengasse 25, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18 Uhr, Sa 10-18 Uhr

Website: https://neue-arbeit-ulm.de/

Secontique Ulm

Ganz in der Nähe vom Ulmer Hauptbahnhof bietet die Secontique ein gut sortiertes Angebot von hochwertiger Kleidung zu bodenständigen Preisen.

Adresse: Dreiköniggasse 10, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr

Website: https://www.secontique.de/shops/secontique-ulm.html

Oxfam Shop Ulm

Auch in Ulm hat die gemeinnützige Organisation Oxfam einen Laden, bei dem man zu kleinen Preisen Klamotten, Alltagsgegenstände und Bücher aus zweiter Hand erstehen kann.

Adresse: Herrenkellergasse 8, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-15 Uhr

Website: https://shops.oxfam.de/shops/ulm?utm_source=gmaps&utm_medium=verzeichnis&utm_campaign=ueberregional&utm_term=Allgemein

Kleideroase

Auch das Deutsche Rote Kreuz hat in Ulm zwei Läden, bei denen man nach Lust und Laune zu kleinen Preisen stöbern und auch eigene, noch gut erhaltene Kleidungsstück zur Spende abgeben kann.

Adresse: Schaffnerstraße 17 und Mähringer Weg 103, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Mo-Fr 13.30-17 Uhr, Sa 10-14 Uhr

Website: https://www.kleideroase-drk-ulm.de/