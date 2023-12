Neu-Ulm

Nach SEK-Einsatz in Pfuhl: Was wurde aus dem damals Festgenommenen?

In einer Wohnung in Pfuhl wurde bei einem SEK-Einsatz im März Bargeld in Höhe von 37.600 Euro, 9,9 Kilogramm Marihuana und circa 1,5 Kilogramm Kokain sichergestellt.

Es war eine der größten Sicherstellungen der vergangenen Jahre im Landkreis Neu-Ulm: Bei einem SEK-Einsatz im März dieses Jahres in Pfuhl wurden in einer Wohnung knapp zehn Kilogramm Marihuana und 1,5 Kilogramm Kokain entdeckt. Der 30-jährige Bewohner wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Seit längerer Zeit schon hatten die Ermittler ihn im Blick. Was ist aus ihm geworden?

Es war gegen 19 Uhr, als die Polizei mitsamt Spezialkräften damals im Neu-Ulmer Stadtteil anrückte. "Das hat jeder mitbekommen", berichtete eine Anwohnerin. Mit Pistolen und Sturmhaube zogen Beamte durchs Treppenhaus bis nach ganz oben. In der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses lebte der 30-Jährige, der als "nett" und "guter Basketballer" beschrieben wurde. Wie er sich aber einen Mercedes-AMG leisten konnte, darüber wunderte sich mancher doch. Seinen Job soll er angeblich einst gekündigt haben, um sich selbstständig zu machen. Am Briefkasten seiner Wohnung und unter seinem Namen fand sich im Internet eine Firma, die sich demnach mit dem Import und Vertrieb von Shishakohle befasste.

