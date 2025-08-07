Was für ein Foto: Eisvogel am Neu-Ulmer Plessenteich gelingt Ungewöhnliches

Viel Ausdauer bei Regen: Gute vier Stunden saß Rupp an seiner Warte an, bis dieses einmalige Bild gelang. Der Eisvogel hat zwei Insekten im Schnabel. Zwei Beutetiere seien für einen Stoßjäger wie den Eisvogel äußerst selten, weiß Rupp.

Eisvogel am Plessenteich in Neu-Ulm

Denn da der seltene Vogel zum Fassen der Beute im Wasser den Schnabel beim Eintauchen weit öffnen und dann zupacken muss, sind zwei Beutetiere ein schwieriges Unterfangen. In diesem Fall hatte er die Larve bereits gefangen, und den Fisch nachträglich bei einem erneuten Eintauchen dazu erbeutet.

Bei seinem Fang handelt es sich um eine Großlibellenlarve und ein Rotauge, so Rupp. Leider konnte er den Fisch nicht verspeisen, da dieser beim Öffnen des Schnabels wieder ins Wasser fiel. Der Name des Eisvogels lässt sich wahrscheinlich vom Altdeutschen „eisam“ ableiten, was so viel wie glänzen oder schillern bedeutet. Gemäß Bund-Naturschutz-Gesetz ist der Eisvogel eine streng geschützte Art. (AZ)