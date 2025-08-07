Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Seltenes Foto: Eisvogel fängt zwei Beutetiere am Plessenteich in Neu-Ulm

Neu-Ulm

Was für ein Foto: Eisvogel am Neu-Ulmer Plessenteich gelingt Ungewöhnliches

Wie Wolfgang Rupp aus Senden ein spektakuläres Foto eines wirklich seltenen Vogels gelang.
    • |
    • |
    • |
    Am Plessenteich Neu-Ulm: In Bayern zählt der Eisvogel zu den seltenen Brutvögeln. In sehr starken Wintern sterben viele Vögel. Das ist aber normal, und zumeist erholen sich die Bestände schnell wieder innerhalb weniger Jahre. Für ganz Deutschland schätzt man 6.000 - 8.000 Eisvogelpaare.
    Am Plessenteich Neu-Ulm: In Bayern zählt der Eisvogel zu den seltenen Brutvögeln. In sehr starken Wintern sterben viele Vögel. Das ist aber normal, und zumeist erholen sich die Bestände schnell wieder innerhalb weniger Jahre. Für ganz Deutschland schätzt man 6.000 - 8.000 Eisvogelpaare. Foto: Wolfgang Rupp

    Viel Ausdauer bei Regen: Gute vier Stunden saß Rupp an seiner Warte an, bis dieses einmalige Bild gelang. Der Eisvogel hat zwei Insekten im Schnabel. Zwei Beutetiere seien für einen Stoßjäger wie den Eisvogel äußerst selten, weiß Rupp.

    Eisvogel am Plessenteich in Neu-Ulm

    Denn da der seltene Vogel zum Fassen der Beute im Wasser den Schnabel beim Eintauchen weit öffnen und dann zupacken muss, sind zwei Beutetiere ein schwieriges Unterfangen. In diesem Fall hatte er die Larve bereits gefangen, und den Fisch nachträglich bei einem erneuten Eintauchen dazu erbeutet.

    Bei seinem Fang handelt es sich um eine Großlibellenlarve und ein Rotauge, so Rupp. Leider konnte er den Fisch nicht verspeisen, da dieser beim Öffnen des Schnabels wieder ins Wasser fiel. Der Name des Eisvogels lässt sich wahrscheinlich vom Altdeutschen „eisam“ ableiten, was so viel wie glänzen oder schillern bedeutet. Gemäß Bund-Naturschutz-Gesetz ist der Eisvogel eine streng geschützte Art. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden