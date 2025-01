100 Punkte für das Saxophon-Duo

Einen außergewöhnlichen Erfolg im Solo/Duo-Wettbewerb des Allgäu-Schwäbischen-Musikbunds konnten Levi Titze (Bezirk 12, Musikverein Lyra Echlishausen) und Miriam Herreiner (Bezirk 17, Stadtkapelle Dillingen) für sich beanspruchen: Am 18. Januar erzielten die beiden Nachwuchstalente in der ersten Runde des Wettbewerbs die höchstmögliche Punktzahl. Mit 100 von 100 Punkten setzten sie sich trotz starker Konkurrenz klar an die Spitze und sicherten sich die Qualifikation für den Verbandsentscheid Anfang Februar in Ursberg. Das Duo beeindruckte die Jury mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm. Unter anderem präsentierten sie das Werk "Time for a Change" von Philipp Sparke, zwei Kompositionen des zeitgenössischen Komponisten Christian Lauba, sowie einen mitreißenden und feurigen Tango. Die herausragende Tonqualität und technische Genauigkeit der Darbietung sorgten für Begeisterung in der Jury. Anja Mayer, die seit 15 Jahren Wettbewerbe bewertet, sprach im Nachgang ihr Lob aus: „In meiner Laufbahn habe ich erst zum zweiten Mal die Höchstpunktzahl vergeben. Die Leistung von Levi Titze und Miriam Herreiner war sehr überzeugend.“ Der Wettbewerb in Senden markiert einen vielversprechenden Start in das neue Jahr. Mit ihrem perfekten Ergebnis sind die beiden jungen Saxophonisten bestens für die nächste Runde in Ursberg gerüstet und sind bereit, sich nach erneuter Vorbereitung durch die Ausbilderinnen Alina Weiß und Marie-Sophie Schweizer der Konkurrenz - diesmal den besten Teilnehmern und Teilnehmerinnen aller Bezirke des Allgäu-Schwäbischen-Musikbunds - zu stellen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.